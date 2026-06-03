MasterChef México 24/7: Filtran que participantes del reality se habrían besado a escondidas: ¿Quiénes? VIDEO

El pasado 17 de mayo inició MasterChef México 24/7, programa que ha dejado un sabor agridulce entre público e internautas, quienes han lanzado duras críticas al reality. Ahora, un posible shippeo nace del presunto beso que dos participantes se dieron... ¿a escondidas?

MasterChef México 24/7: ¿Participantes se besaron? / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de MasterChef México 24/7 que continúan en la tercera semana?

Desde su estreno, MasterChef México 24/7 ha estado envuelto en la polémica, pues hasta un desvanecido hubo. La selección de sus concursantes también es algo que ha dado de qué hablar.

Más allá de las controversias, el programa ya suma dos semanas de transmisiones. Tras la eliminación de Javier y Nash, la lista de competidores se ha reducido. Te compartimos quiénes se mantienen con vida:



Julio Vázquez

Ricardo Cendejas Hernández

María del Carmen Ramos Calderón

Anette Mihelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Jazmín Frida Camila Romero Martínez

Ángel Villamar Carrillo, conocido como “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles, “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León, “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Lourdes Cruz Yáñez Rincón

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Diego D. León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero “Lancer”

Pablo Villagrán.

Uno de ellos se llevará la gran bolsa de dos millones de pesos.

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MasterChef México 24/7: Participantes del reality y su posible beso

¿Cómo fue el presunto beso que se dieron participantes de MasterChef México 24/7?

Durante esta semana se ha viralizado un video en el que aparece Michelle Núñez, participante de MasterChef México 24/7, hablando en voz bajo y contando una escena que vio y que la dejó sorprendida.

En cámara, Michelle narra que vio un beso entre Lancer y Camila:

Yo vi a Camila y Lancer como (gesto de beso), no full, pero sí. Pongan atención, es que yo soy bien metichita. Michelle

Aunque no hay un video que compruebe dicho beso, cientos de internautas reprobaron las palabras de Michelle, ya que ahora la consideran “metiche” y hasta “entrometida” en los temas de los demás.

Aquí algunos de los comentarios:



“Ya te vimos Metichelle”,

“Es que a ella le gusta Lancer” y,

“La envidia a todo lo que da”.

Hasta el momento no ha habido confirmación de los presuntos protagonistas del beso, y tampoco hay un video que realmente demuestra lo dicho por Michelle.

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¿Michelle Núñez quiso renunciar a MasterChef México 24/7?

No es la primera vez que Michelle Malacara causa polémica en MasterChef México 24/7, pues hace algunos días se manejó la posibilidad de su salida.

La joven confesó que en más de una ocasión ha considerado dejar la competencia. Según explicó, esta idea surge debido a las actitudes y conductas de algunos de sus compañeros, especialmente Emmanuel.

Luego echan cosas arriba de mi cama. Ya les dije mil veces. Es una grosería, es una falta de respeto. Se sientan en mi cama y no se ponen los tenis. También de que Emmanuel se la pasa encuerado. Me incomoda mucho eso. Es una falta de respeto. Michelle Malacara

A pesar de sentirse agotada por la situación, Michelle dejó en claro que no tiene intención de abandonar MasterChef México 24/7. La concursante explicó que las clases y enseñanzas que recibe de los chefs e instructores son una de sus mayores motivaciones para continuar.

Otra de las concursantes del programa, Daniela Parra, también ha tenido momentos complicados en cámaras y se llegó a manejar su posible salida.

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