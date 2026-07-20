Leslie Gallardo publica foto con su nuevo novio y, ¡lo presentó EN VIVO en MasterChef 24/7: ¿Quién es?

Desde hace varias semanas, los rumores sobre un nuevo romance de Leslie Gallardo, tras su ruptura con Emilio Osorio, no han dejado de circular.

Ahora fue la propia influencer quien puso fin a las especulaciones al presumir en redes sociales al futbolista uruguayo que conquistó su corazón. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

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Leslie Gallardo / Liliana Carpio, cortesia TV Azteca, internet e IG @_Lesliegallardo y @masterchefmx

¿Quién es el nuevo novio de Leslie Gallardo?

En mayo de 2025, Leslie Gallardo y el hijo de Niurka Marcos dieron por terminada su relación. Desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación o un nuevo romance de ambos ha estado latente.

Parece que todas esas versiones llegaron a su fin, luego de que el domingo 19 de julio, Leslie Gallardo sorprendiera con una publicación en Intagram con su nuevo novio: el futbolista Santiago Homenchenko.

En la publicación, Leslie mostró algunos de los detalles románticos que ha recibido de su novio y compartió fotografías de ambos juntos en una habitación con mensajes de “bienvenida a casa”, por lo que, probablemente, ya vivan juntos.

La revelación no quedó ahí. Durante la transmisión de ‘MasterChef’, la influencer también presentó públicamente al futbolista e incluso bromeó con que abandonaría el programa debido a la felicidad que estaba viviendo.

“Oficialmente él es mi novio, se lo presento. (...) Por eso estoy feliz, señora. Ya, adiós, me retiro del programa.” Leslie Gallardo

Homenchenko es un jugador uruguayo de ascendencia ucraniana, tiene 22 años de edad y actualmente juega para el Querétaro, en la Primra División del futbol mexicano y anteriormente jugó en el Pachuca.

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¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

A finales de mayo de 2025, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confirmó que su relación con Emilio Osorio había llegado a su fin, luego de año y medio de noviazgo. En ese momento, compartió un mensaje de agradecimiento por lo vivido durante su historia de amor; sin embargo, no reveló las razones de la ruptura.

Tiempo después, durante una entrevista en el programa de Exa ‘La caminera’, Leslie volvió a hablar del tema. La influencer aseguró que su relación con Emilio fue un ciclo que llegó a su fin y del que se llevó grandes aprendizajes.

Además, dejó claro que no tiene nada contra él y explicó que la decisión de separarse fue difícil, pero de mutuo acuerdo, ya que ambos habían llegado a un punto en el que había situaciones con las que ya no se sentían cómodos.

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Leslie Gallardo comparte anuncio de su ruptura / Instagram: @_lesliegallardo

¿Cómo fue la eliminación de Leslie Gallardo de MasterChef México 24/7?

Leslie Gallardo fue eliminada de ‘MasterChef’ el 22 de junio de 2025, convirtiéndose en la decimotercera participante en abandonar la competencia.

En el reto de eliminación, los concursantes debían preparar un platillo con un presupuesto reducido. Leslie presentó un corte New York con papas; sin embargo, la cocción de la carne no logró convencer a los jueces, por lo que se despidió del reality.

Actualmente, Leslie Gallardo participa como host digital de la edición actual de ‘MasterChef México'.

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