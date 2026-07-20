Participante de Garra vs. Veneno abandona repentinamente la competencia; da inesperado anuncio

A una semana de que un participante de Garra vs. Veneno abandonó la competencia por una delicada lesión, un nuevo concursante hizo un inesperado anuncio a mitad del programa que dejó con un integrante menos al equipo de ‘Cobras’. ¿Qué está pasando en Guerreros mundiales?

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Integrantes de ‘Guerreros mundiales’ / Redes sociales

¿Quién es el integrante de ‘Cobras’ que se despide de Garra vs. Veneno?

En la emisión del 20 de julio, las ‘cobras’ sorprendieron al anunciar la salida de uno de sus integrantes. Luego de ver la tabla de posiciones de los concursantes, Miguel Espinoza tomó el micrófono para anunciar su salida de Garra vs. Veneno.

Pese a que a lo largo de la competencia Miguel Espinoza demostró un buen desempeño, al igual que participantes como Lauro Morales, el exconcursante de Reto 4 elementos compartió que saldría de la competencia a causa de una lesión, de la cual se percató con más detalle al ver uno de sus circuitos.

“Yo entrenaba en mi casa, estaba haciendo todo lo posible por seguir en la competencia, pero la realidad es que ahorita estoy como un caballo con la pata rota”, explicó Espinoza, lo que de inmediato causó euforia en redes.

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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales 2026, a pocas semanas de su final las lesiones aumentan.

¿Cuál es el verdadero motivo por el que salió Miguel Espinoza de Garra vs. Veneno?

Pese a que en un principio Miguel Espinoza dio a entender que el motivo principal de su salida era una lesión en su codo, terminó por romper en llanto al confesar que tenía algunos inconvenientes en casa.

“Mi codo no se ha recuperado. No puedo seguir en la competencia. Gracias. Es eso y también que está pasando un tema ahí en mi casa”. Miguel Espinoza

El resto de sus compañeros y los conductores, Cynthia Urias y Lamba García, no quisieron ahondar en el tema, pero mostraron su apoyo a Espinoza, quien se ganó el cariño de sus colegas y del público, quienes hicieron notar preocupación a través de los comentarios.

Algunas de las reacciones que se pueden leer en redes son: “No sabes cómo lamento esta noticia”, “Necesitan o el refuerzo o su dinero”, “Queremos reemplazo o que les regresen el dinero; ahí se ve el favoritismo”.

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¿Quiénes son los participantes de Garra vs. Veneno que han salido de la competencia?

Antes de Miguel Esponiza y el chef Yisus, diversas personalidades que estuvieron en el arranque del proyecto tuvieron que salir de Garra vs. Veneno a causa de lesiones. Una de las primeras fue Frida Urbina, actriz mexicana que tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras una caída.

Asimismo, Fer de la Mora, Kerly Ruiz y Diamente tuvieron que decir adiós a Garra vs. Veneno a causa de lesiones, situación que ha generado debate en el público de ‘cobras’ y ‘leones’.

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