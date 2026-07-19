MasterChef México 24/7: ¿Quién es el décimo eliminado del reality HOY domingo 19 de julio?

Este domingo 19 de julio se despedirá un nuevo participante de MasterChef México 24/7, finalizando así su sueño de convertirse en el gran ganador. Varios cocineros están en la cuerda floja... ¿quién se fue?

¿Quién será el décimo eliminado de MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Quiénes son los chefs nominados en la décima semana de MasterChef México 24/7?

Para la gala de este domingo, el grupo de participantes en riesgo de abandonar MasterChef México 24/7 es bastante amplio, por lo que el apoyo del público toma aún mayor relevancia.

Los cocineros que deberán enfrentar la eliminación tras recibir el mandil negro son:



Luis,

Emmanuel,

Ramahá,

Daniela,

Flor,

Jazmín,

Nora,

Carmen y

Julio.

Al finalizar el reto, uno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la competencia de TV Azteca.

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¿Cómo poder votar por tu participante favorito en MasterChef México 24/7?

Si deseas apoyar a tu participante favorito de MasterChef México 24/7, el proceso de votación es muy sencillo:



Ingresa al sitio MasterChef Vota.

Elige al concursante o concursantes que desees respaldar. Recuerda que cuentas con un máximo de 10 votos por día.

Finalmente, haz clic en “Enviar votos” para que tu participación quede registrada.

Al momento han habido nueve eliminados en total:



Javier “La Chuleta Metalera” ,

, Nash,

Arturo ,

, Lula ,

, Ricardo ,

, María,

Pablo ,

, Ismael “El perro del mal” y,

y, Diego.

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¿Cómo votar por tu favorito en MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Quién fue el décimo participante eliminado de MasterChef México 24/7?

La gala de eliminación de MasterChef México 24/7 de este domingo 19 de julio comenzará en punto de las 20:00 hrs. y la labor del público será definitiva para poder salvar a su favorito.

El programa de hoy podrá seguirse mediante la página de TV Azteca, además del Canal Uno de la tele abierta, así como en la plataforma de Disney Plus.

Algunas filtraciones señalan que la eliminación de este fin de semana quedará en Carmen. Esto solo son suposiciones y rumores en redes sociales. ¿Será que se cumple la teoría?

MasteChef México 24/7 también ha sido señalada por presuntos avistamientos de cucarachas, todo a partir de un video difundido en diferentes plataformas digitales.

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