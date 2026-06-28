¿Participante de MasterChef 24/7 sufre bullying? Denuncia broma con comida podrida y fans piden expulsión

¡Se prendió la cocina! Ixdit estalló en MasterChef 24/7 al descubrir una fechoria en su mochila. El incidente desató acusaciones de bullying, enojo en redes y pedidos de expulsión inmediata.

Mira: Litzy revela el VERDADERO estado de salud del chef Poncho Cadena, ¿se va de MasterChef? “Está muy estresado”

¿Qué pasó con Ixdit en MasterChef 24/7?

La tensión en MasterChef 24/7 volvió a explotar, ahora con Ixdit Vega como protagonista de uno de los momentos más incómodos de la temporada. La participante denunció lo ocurrido dentro del reality, luego de encontrar un huevo crudo en su mochila, lo que arruinó por completo sus pertenencias más importantes: recetarios, libretas y utensilios básicos para la competencia.

El hecho no solo sorprendió por el impacto material,sus recetas quedaron manchadas, sino porque ocurrió dentro de una competencia donde el orden, la disciplina y el trabajo individual son clave. Para Ixdit, no fue una simple broma, sino un acto que cruza la línea del respeto entre participantes de MasterChef 24/7.

La cocinera decidió no quedarse callada y aprovechó las cámaras para evidenciar lo ocurrido, señalando que este tipo de acciones recuerdan más a conflictos escolares que a una competencia profesional. La escena rápidamente generó conversación en redes sociales.

Lee: Chef Zahie Téllez ventila que Poncho de Nigris ¡le coqueteó en MasterChef México! ¿Infidelidad? “Lo bajé así”

Ixdit tras encuentra el huevo crudo en su mochila

¿Qué dijo Ixdit tras encontrar el huevo crudo en su mochila?

Visiblemente molesta, Ixdit mostró su mochila y explicó el daño causado. Sin filtros, expresó su enojo con una declaración que rápidamente se viralizó:

Ixdit “Hijas de la ma… Camarita, deja le digo a la cámara. Quiero que veas, mira la maldad que me hicieron: un huevo. Me echaron un huevo crudo a mi bolsa, ¿quién crees que haya sido? Todas mis libretas y mis recetas están manchadas de huevo. Me echaron huevo en mi bolsa, ¡qué les pasa! Seguimos en primaria, ¿un huevo crudo en la bolsa?”

En redes aseguran que el hecho de que sus recetarios, clave para la competencia, hayan sido dañados, elevó el problema a otro nivel. No se trata solo de una broma pesada, sino de un acto que podría afectar su desempeño dentro del reality show.

Lee: MasterChef México 24/7: Reportan cambios tras supuesto bajo rating, ¿llegan nuevos participantes?

¿Quién habría sido responsable del ataque a Ixdit en MasterChef 24/7?

Aunque Ixdit no señaló directamente a ningún compañero, en redes sociales los seguidores del programa no tardaron en especular sobre quién podría estar detrás del incidente. Algunos internautas han mencionado a Carmen como posible responsable. Sus compañeros del reality aseguran es en venganza por haber ganado el pin del Chef, un benefició otorgado a principio de la semana, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial dentro del programa.

El escándalo ha provocado una ola de comentarios en plataformas digitales, donde los fans de MasterChef 24/7 exigen que la producción tome cartas en el asunto. Entre las peticiones más recurrentes están:



Sanción inmediata con delantal negro

Nominación directa

Expulsión del responsable

¿Quién es Ixdit Vega, participante de MasterChef 24/7?

Ixdit Vega es una empresaria y cocinera originaria de Veracruz, México, que ha logrado llamar la atención en MasterChef 24/7 no solo por su sazón, sino también por su carácter firme dentro de la cocina más famosa de la televisión.

Desde su ingreso al reality de MasterChef 24/7, Ixdit se ha destacado por su compromiso y determinación, lo que la ha convertido en una competidora fuerte. Sin embargo, este reciente episodio pone en evidencia que su paso por el programa no ha estado libre de polémicas.