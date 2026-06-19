Litzy revela el VERDADERO estado de salud del chef Poncho Cadena, ¿se va de MasterChef? “Está muy estresado”

Después de que Poncho Cadena enfrentó rumores de su compromiso con Litzy, el chef encendió las alarmas de los seguidores de MasterChef México al ausentarse del programa 24/7 por motivos de salud. Ante la interrogativa sobre lo que pasaría con su participación, la cantante de JNS decidió romper el silencio. ¿Cuál es su verdadero estado?

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Poncho Cadena se ausento de MasterChef México por unos días. / Redes sociales

¿Qué dijo el chef Poncho Cadena sobre su ausencia de MasterChef México?

Luego de que el chef Poncho Cadena cometiera un error en vivo en MasterChef México, sorprendió al ausentarse del reality de cocina por un par de días. Desde que los seguidores del programa se percataron de que no estaba, externaron su preocupación en redes.

Poncho Cadena compartió un escrito en el que habló de problemas de salud; aunque no dio detalles específicos, aseguró que muy pronto estaría de regreso en la cocina. Por su parte, Bobo Producciones también lanzó un breve comunicado.

“Nos da mucho gusto saber que te recuperas y esperamos verte pronto de regreso, compartiendo esa pasión, talento y fuego que llevas a cada cocina”, se lee en el escrito; mientras que en la descripción colocaron: “Una pausa breve y a seguir encendiendo cocinas, ideas y grandes proyectos”.

A través de la sección de comentarios, los mejores deseos para el colaborador de MasterChef no se hicieron esperar, por lo que Cadena aseguró que regresaría “con todo” a la cocina más famosa de México.

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El Chef Poncho Cadena se ausentó de MasterChef por problemas de salud. / Archivo TVNotas

¿Cuál es el verdadero estado de salud del chef Poncho Cadena?

En medio de la ausencia de Poncho Cadena de MasterChef México, su prometida Litzy acudió como invitada especial al programa del miércoles 17 de junio, donde se sinceró sobre el estado de salud del chef y los desafíos que está enfrentando tras grabar en vivo.

“Está muy bien, está tranquilo, está en casa. Fue atendido por los médicos porque está muy estresado, está muy ocupado; esa es la verdad”. Litzy

Según la intérprete de “Solo vivo para ti”, la razón de su estrés se debe al reciente lanzamiento de su restaurante ‘Hueso’ en el Estado de México y su participación en el programa MasterChef México 24/7, pues tiene que trasladarse rápidamente entre un lugar y otro.

“En el día tiene que ir al restaurante y después se va a TV Azteca para hacer el en vivo; salen ya tarde. Llega a la casa y le encanta ver la repetición… Eso obviamente retrasa sus horas de sueño. Está muy atareado, pero está feliz”. Litzy

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¿Poncho Cadena se va de MasterChef México tras sufrir problemas de salud?

Poncho Cadena y Litzy decidieron retrasar su boda por los diversos compromisos de trabajo, los cuales también llevaron a que el chef se ausentara del programa algunos días. Sin embargo, la noche del jueves 18 de junio regresó a MasterChef México para seguir su participación.

“Yo quiero que hagan los mejores platillos que han cocinado en toda su vida”, fueron las primeras palabras que dijo a su regreso tras varios aplausos de los participantes.

Por lo tanto, Poncho Cadena continuará con su participación dentro de Masterchef México tras tener que ausentarse un par de días por cuestiones de estrés ante sus múltiples compromisos.

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