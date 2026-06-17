¿Daniela Parra tendría un hijo? Tras polémica con Pablo, revela sus planes familiares en MasterChef México

Después que Daniela Parra fue relacionada con uno de sus compañeros de MasterChef México, la hija de Héctor ‘N’ se sinceró sobre sus planes de formar una familia con su novio, Diego Hospter, confesión que de inmediato generó comentarios divididos. ¿Qué dijo la joven? Te contamos los detalles.

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Daniela Parra habla de sus planes familiares en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Por qué Daniela Parra fue relacionada con su compañero Pablo en MasterChef México?

Daniela Parra y Pablo Villagrán fueron relacionados sentimentalmente cuando las cámaras del reality los captaron en un supuesto momento de “coqueto”; aunque seguidores de ambos comentaron que las imágenes estaban fuera de contexto, los rumores crecieron con una dinámica.

En medio de los dimes y diretes, Daniela Parra y Pablo Villagrán durmieron juntos como parte de una prueba en el reality; pese a que el respeto entre los participantes siempre estuvo presente, las declaraciones de sus exparejas en el exterior no se hicieron esperar.

El primero en pronunciarse al respecto fue Diego Hospter en una entrevista con TVNotas, donde dejó claro que confía en su pareja pese a que también ha sentido celos en algunas ocasiones. “Confío plenamente en Dany; jamás me ha dado motivos para desconfiar de ella. Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera”, expresó.

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Daniela Parra en rumores de romance en MasterChef México.

¿Cómo surgió la polémica entre Daniela Parra, Pablo Villagran y su novia?

A diferencia de Diego Hosper, la novia de Pablo Villagrán no tomó bien la situación, lo que ocasionó que Daniela Parra rompiera en llanto. En la reciente emisión de MasterChef México, Pablo Villagrán recibió la visita de su novia, quien le comentó que no se sentía cómoda con lo que veía en las cámaras.

“No la estoy pasando nada bien, por tu show que traes. No he dormido bien, ¿sabes por qué estoy aquí?”, expresó Marianela, señalando que sus actitudes con Parra en el 24/7 han dado mucho de qué hablar.

Su presencia en el foro desató opiniones y la hija de Héctor ‘N’ no pudo contener las lágrimas tras terminar el programa, explicando que tenía miedo de que su novio viera las cosas de la misma manera, aunque dejó claro que no existe nada más allá de una amistad con su compañero Pablo.

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Daniela Parra y Pablo levantan sospechas de romance / Redes sociales

¿Daniela Parra piensa tener hijos con su novio al terminar MasterChef México?

En medio del rumor viral entre Daniela Parra, Pablo Villagrán y un supuesto beso, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy se sinceró sobre sus planes de convertirse en mamá. Esto con una de sus compañeras, a quien le expresó sus deseos de ser tener hijos con su novio. Incluso aseguró que desde antes del reality era una idea que tenía muy presente.

“Yo no tendría hijos con nadie más que con él. Si no es con él, de verdad, no tengo hijos; con él sí tengo muchas ganas”. Daniela Parra

Al escuchar sus palabras, Michelle aseguró que su deseo se podría hacer realidad pronto, pues además de contar con una relación estable, tienen un negocio con el que han logrado salir adelante y apoyar a Héctor ‘N’ en su estancia en la cárcel.

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