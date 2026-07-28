‘MasterChef México 24/7’: Participante expuesto por romper las reglas, ¡exigen su salida del reality!: VIDEO

Una nueva polémica se cierne sobre ‘MasterChef México 24/7’. Tras la salida de Emmanuel, se expone a una concursante por presuntamente haber roto las reglas durante un reto. ¿La producción ya se pronunció? Esto es lo que se sabe.

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Ellos son los jueces de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Qué participante de ‘MasterChef México 24/7’ fue exhibido por supuesta trampa?

La participante exhibida por hacer trampa en ‘MasterChef México 24/7’ fue Carmen Fuentes, quien ya ha tenido varias polémicas dentro del reality por ciertas actitudes hacia sus compañeros y maestros.

En el reto del lunes, los fanáticos notaron que la tiktoker siguió arreglando su plato después de que los jueces indicaran que el desafío ya había terminado. Aunque la acción duró pocos segundos, la gente sostiene que, en teoría, hizo trampa.

Aparentemente, los chefs no notaron esto, ya que evaluaron su preparación y no hicieron mención de este asunto. Lastimosamente, su trabajo no obtuvo tan buenas críticas. Los críticos se dijeron decepcionados, tanto por el desempeño de ella como por el del resto de sus compañeros.

Cabe mencionar que Carmen se encuentra dentro del top 12 de los mejores cocineros de la temporada, por lo que la exigencia es cada vez mayor. Los tres expertos concordaron en que los participantes deben presentar platillos que realmente muestren que son dignos de estar allí. Por esta razón, ninguno pudo conseguir el tan ansiado ‘Pin del chef’.

La aparente trampa no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien algunos consideran que la joven simplemente estaba “acomodando” su plato, otros creen que hizo “trampa” y merece ser expulsada del show.

Hasta el momento, la producción no ha dicho nada acerca de esta polémica. En tanto que la discusión continúa en redes sociales.

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🚨🚨¡CARMEN MANIPULÓ EL PLATILLO TRÁS EL MANOS ARRIBA!



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Reglas son reglas



🚨🚨#MasterChefMX pic.twitter.com/ERi4AvVcjT — Leoncio (@McLeoncio) July 28, 2026

¿Carmen Fuentes de ‘MasterChef México 24/7’ es una agresora?

Esta no es la primera vez que Carmen Fuentes de ‘MasterChef México 24/7’ lidia con las críticas del público. Hace algunas semanas, se destapó que, presuntamente, acosa a las mujeres cuando sale a los antros.

“Lo peor de todo es que también están saliendo a la luz varias denuncias en redes, que la tachan de violenta, alcohólica, mala copa, alcohólica y acosadora sexual”, reportó la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’.

Aunque estos señalamientos no han sido comprobados, surgieron algunos testimonios de internautas afirmando que todo esto era verdad. Cuando esto salió a la luz, también se exigió su eliminación del reality. Sin embargo, nada pasó.

Carmen Fuentes es una de las participantes más polémicas de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quién es Carmen Fuentes de ‘MasterChef México 24/7’?

Carmen Fuentes, conocida en redes sociales como ‘Kemocion’, es una creadora de contenido perteneciente a la comunidad LGBT+. Cuenta con dos millones de seguidores en su cuenta de TikTok. Mucho de su contenido se enfoca en la cocina.

Es originaria de Tijuana, Baja California. Su participación en el llamado ‘Mundo MasterChef’ ha sido sumamente controversial por las peleas que ha tenido con otros compañeros y ciertas discusiones que ha protagonizado con algunos profesores.

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