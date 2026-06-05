MasterChef México 24/7: Famosa tiktoker participante es señalada de acoso; ¡exigen su salida! VIDEO

MasterChef México sigue dando de qué hablar a semanas de haber estrenado su formato 24/7; después de que se filtrara que dos participantes se habrían besado a escondidas, salen a la luz acusaciones en redes contra una de las participantes.

Pese a que antes del estreno del reality show se mencionó que los participantes serían personas completamente desconocidas, usuarios en redes se percataron de que algunos cocineros seleccionados son creadores de contenido; tal es el caso de Carmen Fuentes.

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MasterChef México enfrenta polémica con una de sus participantes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Carmen Fuentes, participante de MasterChef México?

Carmen Fuentes, conocida en TikTok como ‘Kemocion’, se ha vuelto una de las cocineras más controversiales de MasterChef México por sus comentarios y actitudes en el formato 24/7.

Con más de 2 millones de seguidores, Carmen se popularizó en redes debido a su estilo para dar opiniones sin filtro y defender a la comunidad LGTB, un tema que ha generado amplia conversación entre sus seguidores.

Originaria de Tijuana, Baja California, al inicio de la competencia mostró una gran pasión por la cocina, pero con el paso de los días se ha visto envuelta en algunas polémicas por sus comentarios y actitudes, situación que ha escalado a acusaciones fuera del reality.

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Carmen Fuentes en MasterChef México. / Redes sociales

¿Por qué Carmen Fuentes enfrenta acusaciones de acoso mientras está en MasterChef?

Mientras Daniela Parra parece olvidarse de su novio con un compañero participante de MasterChef, Carmen Fuentes enfrenta señalamientos en su contra que se desataron tras la publicación de la cuenta de ‘Doña Carmelita’ en X.

De acuerdo con el post, Carmen Fuentes ha estado presentando comportamientos “agresivos, despectivos y burlones, incluso hasta racistas y clasistas en contra de sus compañeros y maestros”, lo que ha generado polémica dentro y fuera del reality, pues aseguran que existen denuncias en su contra en redes.

“Lo peor de todo es que también están saliendo a la luz varias denuncias en redes, que la tachan de violenta, alcohólica, mala copa, alcohólica y acosadora sexual”, se lee en la publicación.

De acuerdo con la cuenta de ‘Doña Carmelita’, también circulan versiones en las que acusan a la joven de 28 años de presuntamente abusar de mujeres en los antros que frecuenta; sin embargo, dicha información no muestra pruebas, pero ya está generando reacciones.

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ESCÁNDALO EN #MasterChefMx 24/7!! Resulta que una de sus participantes de nombre CARMEN FUENTES, conocida en redes sociales como KEMOCIÓN, originaria de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y de 28 años de edad ha estado mostrando comportamientos muy agresivos, despectivos, burlones... pic.twitter.com/tn3KGFLjFU — Doña Carmelita (@CarLon_2020) June 4, 2026

¿Quiénes son los participantes que permanecen en MasterChef México?

Tras la salida de Javier y Nash y las especulaciones sobre Lancer y el favoritismo de la producción, en la competencia aún permanecen 20 cocineros que luchan por no perder lugar a lo largo de la semana.

Pese a las controversias de Carmen Fuentes dentro y fuera del reality show, aún permanece en la competencia junto con:



Julio Vázquez Ricardo Cendejas Hernández María del Carmen Ramos Calderón Anette Mihelle Núñez Malacara Luis Alfonso Ramos Castillo Flor Ramírez González Jhoana Jazmín Bernal Tapia Jazmín Frida Camila Romero Martínez Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax” Daniela Parra Emmanuel Chiang Carriles “Chiang” Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá” Ixdit Aitxi Vega Melchor Lourdes Cruz Yáñez Rincón Claudia Eloína Ruíz Méndez Diego D. León Carrillo Julio Frank Vázquez Mellado López Bruno Alonso Bautista Quintero Pablo Villagrán

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