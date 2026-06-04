¿Daniela Parra se olvida de su novio? Participante de MasterChef México 24/7 ¿le coquetea? VIDEO

MasterChef México 24/7 sigue dando de qué hablar entre el público debido a los momentos que se viven dentro de la transmisión 24/7 y no pasan desapercibidos por los televidentes.

Después de que una participante colapsara tras el regaño de la chef Zahie Téllez, Daniela Parra vuelve a ser tema de conversación tras protagonizar un supuesto coqueteo con uno de sus compañeros. ¿Cómo se vivió el momento?

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Daniela Parra protagoniza “coqueteo” en MasterChef / Redes sociales

¿Qué pasó entre Daniela Parra y uno de sus compañeros de MasterChef México?

A través de la transmisión 24/7 se presenció el momento en que Daniela Parra, hija de Héctor N, recibió un inusual comentario de uno de sus compañeros, el cual se volvió viral en redes, donde se especuló que la joven presuntamente se había olvidado de su novio.



En un instante se escucha que Daniela le dice a su compañero: “No es cierto. Es cotorreo. Tienes novia”.

A lo que él contestó: “Tú también”. Y ella dijo: “Por eso, es puro coto”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la contestación del joven:

“Que haya portero no significa que no puedas meter gol, amiga”, dice el participante de MasterChef, a lo que Daniela Parra hace cara de sorpresa y prefiere evadir la conversación.

Pese a que en redes sociales solo se difundió dicho fragmento, cabe mencionar que la conversación comenzó al hacer referencia a otras personas, pero las miradas que intercambiaron generaron todo tipo de reacciones:



“Ya anden”.

“La gente tan malinterpretada”.

“Pero esa mirada de Pablo”.

“Pablo puede hacer lo que quiera”.

“Esto me está gustando”.

“Le tuvieron que recordar que tiene novio”

Al momento, el novio de Daniela Parra no se ha pronunciado a este polémico momento en el reality de cocina. Sin embargo, este no pasó desapercibido por nadie. ¿Habrá más que una amistad?

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@masterchefmx Muy mundialista 🥅 Pablo le dice a Daniela que aunque ella tenga novio siempre se pueden meter goles 😯⚽️ #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Quién es el novio de Daniela Parra, participante de MasterChef México?

El supuesto momento de coqueteo ocurre días después de que Daniela Parra se sinceró ante las cámaras de MasterChef al confesar que llora todos los días. Sin embargo, no es la primera vez que la joven acapara la atención del programa.

Durante sus primeros días de estreno, habló sobre el negocio de tamales que comparte con su novio al mostrar el amuleto que le hizo su papá, Héctor N., quien permanece en la cárcel tras ser acusado de corrupción de menores y abuso.

Pese a que se sabe poco sobre la pareja de Daniela Parra, su paso por diversos programas ha permitido conocer que se identifica como Diego Hopster y describe a su pareja como “la mujer de su vida”. En más de una ocasión, Parra ha dejado claro que su novio la apoya constantemente y ambos se sienten seguros en su relación.

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Daniela Parra y su novio. / Instagram

¿Quién es la mamá de Daniela Parra y qué ha dicho sobre ella en MasterChef?

Además de su novio, otra de las personas que genera intriga sobre su círculo social es su mamá; pese a la polémica que rodea a Daniela Parra sobre su papá, poco se sabe de su lado materno.

Recientemente, cuando Daniela Parra se sinceró sobre la denuncia de su hermana Alexa contra su papá, también confesó cómo es la relación con su mamá, Erika Martínez. Recuerda que desde pequeña el vínculo entre sus papás fue bueno y ambos aportaban en su desarrollo.

“Mis papás están separados de toda la vida, pero siempre súper presentes”, confesó, y agregó “Mi mamá es una ching***, pero se fue a vivir a Chihuahua”.

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