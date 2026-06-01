Litzy reaparece en los foros de MasterChef tras rumores de ruptura con Poncho Cadena, ¿confirman separación?

Después de que el chef Poncho Cadena confirmó que ‘canceló’ su boda con Litzy por decisión de ambos, la pareja volvió a aparecer en medio del detrás de cámaras de MasterChef México 24/7.

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Poncho Cadena rompió el silencio sobre su relación con Litzy. / IG: @litzyoficial

¿Por qué se ‘canceló’ la boda de Poncho Cadena y Litzy?

Durante la presentación del reality show culinario, Poncho Cadena fue cuestionado sobre su historia de amor con la cantante de Jeans. Pese a que se especuló que su compromiso había sido cancelado, aseguró que la boda solo se pospuso.

“Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas. Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”. Poncho Cadena

En medio de los rumores, la pareja siguió compartiendo contenido de sus viajes y salidas; sin embargo, no se habían dejado ver juntos en MasterChef México, reality en el que comenzó su historia de amor.

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Litzy y Poncho Cadena celebrando Navidad. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Litzy al foro de MasterChef México?

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “No te extraño” dio a conocer una serie de fotografías de su visita a los foros de MasterChef México junto a su pareja. Pese a que no realizó alguna participación especial en el programa, resaltó el significado de su visita:

“Lo máximo acompañar a mi Pocho Cadena en un domingo de eliminación de MasterChef México. Aquí nos conocimos y aquí seguimos. Feliz de encontrarme con gente que adoro”, colocó en su publicación.

En un video se puede apreciar que está junto a Poncho Cadena en el detrás de cámaras del formato 24/7. “Gracias por invitarme”, expresó Litzy, rompiendo así con los rumores de una separación.

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¿Por qué iniciaron los rumores de ruptura de Litzy y Poncho Cadena?

Cabe recordar que fue a inicios de 2025 cuando la pareja hizo públicos sus deseos de casarse; aunque todo parecía ir viento en popa, meses después se dio comenzó a especular que la boda se había cancelado.

Litzy fue la primera en abordar el tema en un encuentro con la prensa, donde confirmó que la boda que estaba pactada para octubre había sido cancelada y aún no había posible fecha; sin embargo, aseguró que su relación estaba bien.

Posteriormente, una fuente cercana a la pareja contó a TVNotas que el verdadero motivo de su cancelación era que el chef aún no lograba su divorcio, lo que aparentemente había causado que a Litzy se le “fueran las ganas” de casarse.

En medio de los dimes y diretes también se habló de una supuesta boda secreta, pero la pareja no se pronunció al respecto hasta la reciente presentación de MasterChef, donde Poncho Cadena afirmó que “no hay ningún problema” en su relación con Litzy, palabras que se confirmaron con la visita de la cantante a los foros de grabación del reality.

Litzy con el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez. / IG: @litzyoficial

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