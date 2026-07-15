Daniela Parra sufre crisis de salud en ‘MasterChef México 24/7’, ¿abandona el reality?: “Vámonos”: VIDEO

La participación de Daniela Parra en ‘MasterChef México 24/7’ sigue dando mucho de qué hablar. Luego del escándalo por el supuesto romance con Pablo, exparticipante del reality, la joven causa preocupación al expresar que tiene una seria crisis de salud. ¿De qué se trata? Te contamos los detalles.

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Daniela Parra se queja en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quién es Daniela Parra y por qué es tan polémica en ‘MasterChef México 24/7’?

Daniela Parra es una actriz e influencer mexicana. Es hija de Héctor ‘N’, quien actualmente cumple una sentencia en prisión por una acusación de abuso en agravio de su otra hija, Alexa. Su nombre ganó notoriedad desde que su padre fue detenido en 2021.

Y es que la también emprendedora ha defendido la inocencia de Héctor. En múltiples ocasiones ha dicho que su papá no debería estar en prisión y ha luchado para que quede en libertad.

Si bien entró como una de las favoritas en ‘MasterChef México 24/7’, ha protagonizado un par de polémicas que no la han dejado bien parada. Una de las más sonadas fue el presunto romance con Pablo, quien ya fue eliminado del show hace algunas semanas.

Debido a la cercanía que mostraban en pantalla, muchos teorizaron que se estaban enamorando. Esto fue problemático en su momento ya que ambos tienen parejas. Ella mantiene una relación con un chico llamado Diego Hopster, mientras que él estaba saliendo con Marianela.

Daniela y Pablo siempre aseguraron ser solo amigos. Sin embargo, muchos usuarios no creyeron por completo esto y han tachado a la joven de “infiel”. Aunado a todo esto, algunos fans afirman que Dani recibe “cierto favoritismo” por parte de la producción.

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Polémica de Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Qué le pasó a Daniela Parra en ‘MasterChef México 24/7’?

Debido a que sus platos fueron de los peores evaluados en la última gala de ‘MasterChef México 24/7’, Daniela Parra y su compañera Claudia recibieron un castigo. Dicha sanción consistió en separar más de 10 kilos de semilla. Pese a la inconformidad, las dos respondieron con un “vámonos a hacerlo”.

Debido a esto, ninguna de las participantes pudo dormir bien. Durante las primeras horas, la joven asistió a su clase con el chef Diego con el semblante algo pálido y el pelo suelto. Cuando el profesor le dijo que se debía atar el cabello, Dani mencionó que tenía migraña.

Aunque obedeció la indicación del profesor, la joven mostró gestos de dolor al tener que peinarse. Claudia resaltó que, a diferencia de su compañera, no le afectó la falta de sueño.

La situación de Parra causó opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos le recomendaron cuidarse, otros creen que solo “fingió” para causar “lástima” en el público. Se desconoce si la joven ya fue atendida por su intenso dolor de cabeza.

En una cocina profesional se lo tendría que recoger si o sí, solo que como al Chef Diego le encanta coquetear con ella se la pasa#MasterChefMx https://t.co/y2T6KNWNFW — fruitfan503 (@lollol0l0l) July 15, 2026

¿Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra, saldrá en libertad?

En medio de todo esto, han circulado rumores sobre una supuesta liberación de Héctor ‘N’, papá de Daniela Parra. A través de Instagram, el novio de la joven hizo una transmisión en vivo que puso sobre la mesa la posibilidad de que el famoso salga de la cárcel muy pronto.

“Dios le va a dar la oportunidad de volver a vivir, de volver a experimentar, de volver a agradecer desde lo más sencillo... Eso es lo que le va a regalar Dios a mi suegro cuando salga, que yo sé que va a ser muy, muy, muy pronto. Puede suceder cualquiera de estos días”, puntualizó.

Hopster reveló que ya se está trabajando en un nuevo proceso para que las autoridades revalúen el caso legal de su suegro. No ha dado mayores detalles.

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