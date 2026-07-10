Acusan a participante de MasterChef México 24/7 de presuntamente ligar con menores y acosar a sus exparejas
Una actual participante de MasterChef México 24/7 es señalada en redes sociales por presuntamente ligar con menores y acosar a sus exparejas. ¿Quién es?
Una nueva polémica envuelve al mundo de MasterChef México 24/7 (y no es un embarazo), y es que lejos de la cocina más famosa del país, una fuerte acusación sale en contra de una de sus actuales participantes, a quien acusan de presuntamente enviar mensajes “comprometedores” y supuestamente acosar a sus exparejas. Te damos los detalles.
¿Quiénes son los participantes de MasterChef México 24/7?
MasterChef México 24/7 se estrenó hace apenas unas semanas, y ya ha sido escenario de shippeos, peleas y regaños de parte de los chefs.
Aquí te compartimos la lista de los participantes que aún continúan en la pelea por el título:
- Michelle Malacara
- Flor Ramírez
- Luis Ramos
- Carmen Fuentes
- Jazmín Bernal
- Camila Souza
- Ángel Villamar “Antrax”
- Daniela Parra
- Emmanuel Chiang
- Alberto Palomino “Ramahá”
- Ixdit Vega
- Claudia Ruíz
- Julio Vázquez
- Lancer
- Ismael “Perro del Mal”
- Nora
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¿A qué participante de MasterChef México 24/7 acusan de presuntamente acosar a sus exparejas?
Las redes sociales se estremecieron luego de que se viralizara el video de una joven, en el que señala a Carmen Fuentes, actual participante de MasterChef México 24/7, de presunto acoso a exparejas y menores.
En el testimonio de una tiktoker, asegura que Carmen presuntamente tiene este tipo de actitudes, y que incluso hay grupos de presuntas víctimas que sufren o padecen a la actual cocinera:
Carmen “Kemocion” acosa a sus ex’s, me han contado que tienen un chat por ahí, en donde se comparten entre ellas pues cada vez que Carmen las acosa.
Estas palabras en las que acusan a Carmen de presunto acoso no fueron las únicas, y es que hay temas más graves, también la señalan de presuntamente “ligar” con personas menores:
Ligar con menores de edad y andar con menores de edad. Han visto cómo se quiere ligar a morras menores que ella, mientras están alcoholi... Justo le gusta andar con morras más chicas que ella.
Es importante señalar que estas acusaciones no han sido confirmadas de manera oficial, ni tampoco ha respondido Carmen debido a que se encuentra aún en la competencia de MasterChef México 24/7.
Todo se mantiene como una especulación y un rumor que se desató en redes sociales a partir del testimonio de una internauta.
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Está muy fuerte este pedo, debería haber consecuencias porque Carmen le mandó mensajes a menores de edad. Eso es pedofilia y acoso #CarmenAcosadora #MasterChefMxpic.twitter.com/HpIJvpBby9— TRNCRZ (@t3rancruz) July 9, 2026
¿Quién es Carmen Fuentes actual participante de MasterChef México 24/7?
Carmen Fuentes, identificada en TikTok como “Kemocion”, es una de las participantes más polémicas de MasterChef México 24/7 debido a las opiniones y comportamientos que ha mostrado durante el programa.
La creadora de contenido, quien reúne más de 2 millones de seguidores en redes sociales, se hizo conocida también por manifestar su apoyo a la comunidad LGBTQ.
Sin embargo, conforme avanzó el reality, se vio involucrada en diversas controversias relacionadas con algunos de sus comentarios y actitudes, una situación que incluso trascendió el ámbito del programa y dio pie a estos señalamientos externos.
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