Daniela Parra revela cómo terminó con su novio en medio de rumores con Pablo Villagrán: “me rompió el corazón”

Durante las últimas semanas, Daniela Parra y Pablo Villagrán han desatado teorías por la cercanía que mostraron dentro de MasterChef México 24/7. Su convivencia despertó rumores de un supuesto romance, especialmente porque ambos mantienen relaciones sentimentales fuera del reality.

La polémica creció conforme avanzó la competencia. Mientras algunos usuarios aseguraban que entre ambos existía algo más que una amistad, tanto Daniela como Pablo insistieron en varias ocasiones que únicamente habían formado un vínculo cercano dentro del programa. Sin embargo, un reciente video compartido por las redes oficiales de MasterChef volvió a encender las especulaciones, luego de que la hija de Héctor ‘N’ hablara de una ruptura con su novio Diego Hopster.

Aunque muchos interpretaron sus palabras como una separación reciente, la realidad es distinta ¿sí terminaron?

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¿Daniela Parra y Diego Hopster terminaron? El video que provocó confusión en redes

Daniela Parra y Diego Hopster se convirtieron nuevamente en tendencia después de que la cuenta oficial de MasterChef México 24/7 difundiera una conversación entre los participantes del reality. En el clip, Daniela recordó el romántico momento en que Diego le pidió ser su novia, pero también reveló que tiempo después él terminó con ella, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que la pareja había puesto fin a su relación recientemente.

Todo comenzó cuando uno de los participantes le preguntó cómo había iniciado su historia de amor con Diego: “Me pidió con una lechita de fresa.”

Sorprendidos por la anécdota, Daniela explicó cómo ocurrió aquel momento.

“Sí. Íbamos caminando en la calle con los cascos de la moto... estábamos en la Roma caminando y se hincó así. Traía los cascos de la moto, se hincó y me dio una lechita de fresa. Me dijo: '¿Quieres ser mi novia?’ Y ya, le dije que sí.” Daniela Parra

La conversación parecía una simple historia romántica, hasta que la influencer recordó que, un año después, la relación atravesó una fuerte crisis.

“Pero al año me cortó, güey.” Daniela Parra

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¿Qué pasó entre Daniela Parra y Diego Hopster? Así recordó la ruptura que sí ocurrió

Daniela Parra, hija de Héctor N explicó que aquella separación ocurrió hace tiempo, cuando ambos apenas comenzaban su historia de amor. Según contó, todo sucedió de forma inesperada y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de su relación.

La joven recordó que había preparado un domingo especial para pasar con Diego.

Daniela Parra “Un domingo lo invité a comer a mi casa. Fui con mi mamá a comprar todo. Llega a mi casa y me dice: ‘Vamos a caminar’. Y yo: ‘Ay, vamos’.”

Fue durante ese paseo cuando recibió la noticia que nunca imaginó.

“Llegamos y me dice: ‘No, pues ya, hasta aquí’. De cero, así, de la nada, güey. Me rompió el corazón, güey. O sea, un domingo... y al otro día teníamos universidad” Daniela Parra

Daniela también reveló que conoció a Diego cuando ambos estudiaban en la universidad, por lo que aquella ruptura resultó especialmente dolorosa. No obstante, con el paso del tiempo lograron reconciliarse y reconstruir la relación que hoy mantienen.

Por esa razón, sus declaraciones no hacen referencia a una separación actual, sino a una experiencia del pasado que ambos consiguieron superar.

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Así fue como Daniela Parra reveló su ruptura con Diego:

Daniela y su novio terminaron, nos cuenta toda la historia de amor y desamor. 🧐💔#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 pic.twitter.com/Rf7GWGqMDp — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 4, 2026

¿Qué relación tienen Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7?

Mientras el video sobre Diego Hopster se viralizaba, los rumores sobre Daniela Parra y Pablo Villagrán seguían alimentándose por la convivencia que ambos tuvieron dentro de MasterChef México 24/7.

Los participantes pasaban gran parte del tiempo juntos e incluso compartieron momentos que muchos espectadores calificaron como demasiado cercanos. Esa situación también generó incomodidad en sus respectivas parejas.

En el caso de Pablo Villagrán, su novia Marianela llegó a expresar su decepción por la cercanía que él mantenía con Daniela e incluso dejó entrever que desconocía si su relación de cuatro años tendría futuro.

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Por su parte, Diego Hopster optó por una postura mucho más tranquila. En distintas entrevistas aseguró confiar plenamente en Daniela y afirmó que, si algún día ella llegaba a enamorarse de otra persona, respetaría su decisión.

Tras la eliminación de Pablo del reality, Daniela no pudo evitar emocionarse y confesó frente a las cámaras cuánto iba a extrañarlo.

“Te voy a extrañar muchísimo. Y te lo dije muchas veces, me encantó haberte conocido. Lo mejor que me llevo de esta experiencia es haberte conocido. No voy a tener con quién.” Daniela Parra

Las lágrimas de Daniela Parra por Pablo avivaron nuevamente las especulaciones, aunque ella volvió a negar cualquier relación sentimental.