¿Pablo Villagrán y Daniela Parra se besaron en MasterChef México 24/7? El buscador en TikTok desata la locura

La convivencia entre Daniela Parra y Pablo Villagrán dentro de MasterChef Celebrity México 24/7 sigue dando de qué hablar. Lo que comenzó como una amistad cercana dentro del reality terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales, especialmente después de que la novia del influencer guatemalteco apareciera en el programa para expresar su incomodidad por la relación que ambos han desarrollado frente a las cámaras.

La situación tomó tal dimensión que incluso surgió un rumor sobre un beso presuntamente entre Daniela Parra y Pablo Villagrán. Miles de usuarios comenzaron a buscar un video que presuntamente probaría el acercamiento romántico entre ambos concursantes. Sin embargo, la historia detrás de esta tendencia viral es muy diferente a lo que muchos imaginaron. ¡Solo fue una búsqueda!

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Novia de Pablo Villagrán habla de la cercanía entre él y Daniela Parra en MasterChef 24/7 / Redes sociales

¿Pablo Villagrán y Daniela Parra se besaron en MasterChef 24/7? La verdad de la búsqueda en TikTok

La respuesta es no. Pablo Villagrán y Daniela Parra no se besaron en MasterChef Celebrity México 24/7, pese a que durante horas el tema se convirtió en tendencia en TikTok.

La confusión comenzó cuando la cuenta oficial del programa compartió un fragmento en el que ambos participantes hablaban sobre la polémica generada por su amistad y por la visita de Marianela, la novia de Pablo. Poco después, usuarios notaron que al escribir los nombres de los concursantes en el buscador de TikTok aparecía automáticamente la frase: “Pablo y Daniela se besan en MasterChef”.

Esto provocó que cientos de personas comenzaran a buscar un supuesto video viral del beso. Sin embargo, dicho material nunca existió. Todo se trató de una sugerencia automática del buscador que terminó alimentando especulaciones y comentarios en redes sociales.

La viralización del tema fue tan grande que muchos usuarios dieron por hecho que había ocurrido algo entre los participantes, cuando en realidad no existe ninguna evidencia.

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¿Qué pasó entre Pablo Villagrán y Daniela Parra tras la visita de Marianela?

La polémica aumentó después de que Marianela visitara a Pablo Villagrán dentro de MasterChef 24/7 y le expresara directamente que no estaba cómoda con la cercanía que mantiene con Daniela Parra.

Tras ese encuentro, Daniela Parra se mostró afectada emocionalmente y confesó sentirse preocupada por cómo podría estar viviendo la situación su novio, Diego Hopster, quien se encuentra apoyándola desde el exterior mientras también atiende asuntos familiares relacionados con Héctor N.

Durante una conversación captada por las cámaras, ambos hablaron abiertamente del conflicto y dejaron ver lo incómoda que se volvió la situación para los dos.

“Primero que no… no te sientas mal. No hiciste algo malo”, le dijo Pablo intentando tranquilizarla.

Daniela, visiblemente afectada, respondió que el problema no era entre ellos, sino el impacto en terceros: “O sea, me siento mal, pero una cosa es eso y otra es verla incómoda, güey. Yo no vine a incomodar a nadie”.

Pablo reconoció que el tema ya se les había salido de las manos:

“Pues la gente que lo quiera creer que lo crea…".

y Dani respondió:

“Pero no importa la gente, importa que vino tu novia hasta acá a decirte que estaba incómoda”. Daniela Parra

Incluso dejó claro que no piensa involucrarse en una situación más complicada: “No planeo meterme con una mujer encabronada”.

El momento más revelador llegó cuando ambos admitieron que su cercanía dentro del reality es genuina, pero difícil de manejar afuera: “Si sigo siendo yo, estaría contigo todo el tiempo porque eres mi zona segura en este lugar”, confesó Daniela.

A lo que Pablo respondió con sinceridad: “Y tú la mía”

Dani asegura que ya lo han explicado muchas veces y que su cercanía ha sido transparente, pero reconoce que no ha servido de mucho, pues “lo hemos hablado mil veces… y aun así está tu novia enojada”.

Pese a todo, ambos coincidieron en algo clave: nunca quisieron afectar a nadie ni provocar malentendidos, pero aceptaron que la situación ya los había puesto en una posición complicada.

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¿Qué mensaje le envió Daniela Parra a su novio Diego Hopster?

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Daniela Parra decidió enviarle un mensaje a Diego Hopster.

Entre lágrimas, la hija de Héctor Parra aseguró que entre ella y Pablo Villagrán únicamente existe una amistad y que nunca ha ocurrido algo más entre ellos.

“Diego, quiero que sepas que tú me conoces, siento que ni siquiera tendría por qué explicar esto, pero obviamente no pasa nada, Pablo es mi amigo”. Daniela Parra

Además, reconoció que entendía si algunas actitudes podían generar incomodidad y prometió establecer límites más claros.

“Prometo ya poner límites; no ha pasado nada ni pasará nada, estamos en un lugar con mil cámaras”. Daniela Parra

Daniela Parra rompe en llanto tras visita de la novia de Pablo a MasterChef. / Redes sociales

¿Qué respondió Diego Hopster sobre la amistad de Daniela Parra y Pablo Villagrán?

Lejos de reaccionar con enojo, Diego Hopster decidió pronunciarse públicamente para mostrar su respaldo a Daniela.

A través de un video publicado en redes sociales, dejó claro que confía plenamente en su pareja y que no comparte las especulaciones que circulan en Internet.

Incluso comentó que lo que más le preocupaba era el impacto emocional que toda la polémica estaba teniendo sobre Daniela y Pablo: “No manches güera, pues por quién me tomas?”.

Con esa frase, Diego dejó ver que no duda de la lealtad de Daniela Parra y que distingue perfectamente entre una amistad cercana y una relación sentimental.