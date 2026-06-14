MasterChef México 24/7: ¿Quién es el eliminado de HOY domingo 14 de junio?

La tensión está al máximo en MasterChef México 24/7, donde este domingo se vive una nueva gala de eliminación que podría desatar controversia entre los seguidores del reality. Con varios participantes señalados por el público y otros que han logrado sobrevivir a semanas complicadas, la expectativa no deja de crecer. Además de las críticas del jurado, las votaciones de la audiencia podrían inclinar la balanza y provocar una salida que no todos estarán dispuestos a aceptar, dejando fuera a uno de los aspirantes al título en una de las noches más decisivas de la temporada.

Mira: Chef Zahie Téllez ventila que Poncho de Nigris ¡le coqueteó en MasterChef México! ¿Infidelidad? “Lo bajé así”

Participantes de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de MasterChef México 24/7 este 14 de junio?

La eliminación de MasterChef México 24/7 tiene a diez participantes luchando por mantenerse dentro de la competencia. Los concursantes que enfrentan el reto de eliminación son:



Carmen

Lancer

Michelle

Flor

Pablo

Julio

Ricardo

Luis

Diego

Daniela

Cada uno deberá demostrar su capacidad culinaria para convencer al jurado y evitar convertirse en el siguiente eliminado de la temporada.

Lee: Daniela Parra: ¿Cuernos en MasterChef? Su novio sufre por la cercanía de ella con Pablo Villagrán, ¿la manda a volar?

¿Qué participantes están en riesgo de salir de MasterChef México 24/7?

De acuerdo con las preferencias de los fans de MasterChef México 24/7, algunos participantes parecen enfrentar un escenario más complicado durante esta gala de eliminación. Entre los nombres que aparecen constantemente como posibles candidatos para abandonar la cocina se encuentran:



Luis

Michelle

Carmen

Pablo

Julio

Daniela

Aunque estas percepciones provienen de las tendencias y opiniones del público, la decisión final sigue estando en manos del jurado, que evaluará la técnica, sabor, presentación y ejecución de los platillos preparados durante la noche.

Mira: ¿Chef Betty lanza fuerte crítica al nuevo formato de MasterChef México 24/7? “Me da angustia”, asegura

Participantes de MasterChef México 24/7

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef México 24/7 en 2026?

La temporada 2026 de MasterChef México 24/7 ya ha dejado varias despedidas que sorprendieron a los seguidores del programa.

Hasta ahora, los concursantes eliminados son:



Javier

Nash

Arturo

Lula

MasterChef México 24/7: ¿Qué participantes se habrían besado? / IG: masterchefmx

¿Cómo votar por tu participante favorito en MasterChef México 24/7?

Los seguidores de MasterChef México 24/7 tienen la oportunidad de apoyar a sus concursantes favoritos mediante las votaciones oficiales habilitadas por la producción.

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal de votaciones de TV Azteca y revisar las dinámicas activas disponibles. Posteriormente, pueden seleccionar al participante que desean respaldar y registrar su voto desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Celular / Redes sociales

¿A qué hora inicia la eliminación de MasterChef México 24/7 y donde ver?

La eliminación de MasterChef edición 24/7 comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Podrás ver la transmisión del programa a través de los siguientes canales:

Azteca UNO (galas)

App y sitio web de TV Azteca

Disney+ (galas y transmisión 24/7)