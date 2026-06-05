MasterChef México 24/7: Reportan cambios tras supuesto bajo rating, ¿llegan nuevos participantes?

Luego de que se difundiera que MasterChef 24/7 tiene entre sus participantes a una tiktoker que es señalada de acoso, se comenzó a difundir en redes que el formato podría enfrentar cambios tras las críticas que ha recibido del público.

Cabe recordar que, desde antes de su estreno, se mencionó que los cocineros serían personas completamente desconocidas; sin embargo, durante su primer programa, usuarios comenzaron a mencionar que varios son creadores de contenido.

Con el paso de las semanas, la dinámica 24/7 ha despertado varios comentarios, tanto negativos como positivos, situación que podría traer cambios en el programa. ¿De qué se trata?

Te recomendamos: Litzy reaparece en los foros de MasterChef tras rumores de ruptura con Poncho Cadena, ¿confirman separación?

MasterChef México sufrirá cambios en el programa. / Masterchef México

¿MasterChef México cambiará su dinámica en el formato 24/7?

En medio de la controversia que circula en redes después de que Daniela Parra fue captada aparentemente coqueteando con uno de sus compañeros, diversos medios comenzaron a especular sobre posibles cambios en el programa.

La página de “Más farándula news” dio a conocer que el próximo domingo, durante la tercera eliminación, serán dos cocineros los que abandonen la competencia; además llegarán nuevos rostros.

“Llegan los cambios a MasterChef. Este domingo habrá doble eliminación y entran 3 nuevos participantes a la competencia”, se lee en la publicación.

Ante la nueva información, la página de Romega TV señaló que la llegada de más cocineros podría deberse al bajo rating que ha presentado el programa, pero hasta ahora, lo único que se ha confirmado es que habrá nuevos rostros el siguiente domingo 7 de junio.

Lee: ‘MasterChef México 24/7’: Participante colapsa tras fuerte regaño de la chef Zahie: “Son muchas cosas”

Llegan los cambios a #MasterChefMx por baja audiencia en Tv Azteca 😮🔥



Este domingo habrá doble eliminación y entran 3 nuevos participantes a la competencia. 🔪🧑‍🍳#lifestyle #rolemodels #motivation pic.twitter.com/t9meNwmteI — Romega TV (@Romega_TV) June 5, 2026

¿Qué se sabe sobre la llegada de nuevos participantes a MasterChef México?

A través de los canales oficiales de MasterChef México, se confirmó que el siguiente domingo de eliminación sí habrá nuevos cocineros en el programa, pero no todos llegarán a formar parte del programa.

De acuerdo con la información oficial, desde sus primeros momentos dentro de la universidad culinaria tendrán que mostrar que tienen lo necesario para formar parte de la competencia y salir adelante pese a los mandiles negros.

Actualmente, los cocineros que están en riesgo de ser eliminados son: Arturo, Luis, Daniela, Emmanuel y Claudia.

Lee: Pati Chapoy explota ante la selección de participantes de MasterChef México, ¿son maleducados? “Córranlos”

¿Quiénes son los participantes que quedan en MasterChef México 24/7?

Después de las segunda eliminación de MasterChef México, dentro de la competencia aún permanecen 20 cocineros:



Julio Vázquez Carmen Fuentes Ricardo Cendejas Hernández María del Carmen Ramos Calderón Anette Mihelle Núñez Malacara Luis Alfonso Ramos Castillo Flor Ramírez González Jhoana Jazmín Bernal Tapia Jazmín Frida Camila Romero Martínez Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax” Daniela Parra Emmanuel Chiang Carriles “Chiang” Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá” Ixdit Aitxi Vega Melchor Lourdes Cruz Yáñez Rincón Claudia Eloína Ruíz Méndez Diego D. León Carrillo Julio Frank Vázquez Mellado López Bruno Alonso Bautista Quintero Pablo Villagrán

No te pierdas: ¡Drama en ‘MasterChef México 24/7’! Dos cocineros viven momentos ‘apasionados’ y otro ¿quiere renunciar?