Daniela Parra: ¿Cuernos en MasterChef? Su novio sufre por la cercanía de ella con Pablo Villagrán, ¿la manda a volar?

Daniela Parra hija del actor Héctor ‘N’, participa actualmente en MasterChef 24/7, donde se ha convertido en tema de conversación debido a los constantes ‘shippeos’ que los seguidores del reality han creado con su compañero, Pablo Villagrán.

En redes sociales, algunos usuarios especulan sobre la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una simple amistad, debido a la evidente química que han mostrado durante la competencia. Estas versiones han generado controversia, ya que tanto Daniela como Pablo mantienen relaciones sentimentales fuera del programa.

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¿Daniela Parra protagoniza coqueteo? / Redes sociales

¿Diego Hopster siente celos de Pablo Villagrán participante de MasterChef 24/7? Así reaccionó el novio de Daniela Parra

Platicamos con Diego Hopster, novio de Daniela, quien nos habló sobre sus sentimientos al ver la conexión que su pareja ha desarrollado con su compañero de reality.

“No ha sido fácil para mí. Nunca pensé que esto me fuera a representar alguna dificultad. Confío plenamente en Dany, jamás me ha dado motivos para desconfiar de ella. Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera. He tenido que hacer una tarea de retrospección de que me han dado celos y de cómo aprender a sobrellevarlos”.

Diego comenzó a sentir algo que nunca le había pasado durante estos 6 años de relación con Daniela. “

Diego Hopster “Al principio sí decía: ‘Órale, ¿estos chavos qué hacen ahí’? (ríe), y hasta decía: ‘¿Por qué están juntos?’. La verdad, sí he sentido celos y es algo en lo que debo de trabajar. No es culpa de ella ni de Pablito. Jamás había tenido en la relación este tipo de sentimiento. Tal vez es porque estamos separados y la extraño mucho”.

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¿Diego Hopster, novio de Daniela Parra, confía en ella, pese a los rumores con Pablo Villagrán?

Sobre los clips que salen en redes, donde todo el tiempo están platicando y andan juntos, e incluso Pablo critica cómo se viste su propia novia, con quien lleva 4 años, comentó: “Sí, vi el video. No conozco a su novia. Creo que también ha de ser guapa, porque él también es guapo, tristemente, para mi infortunio. Sin embargo, confío en Dany”.

Diego ha tratado de ir superando esta sensación gracias al apoyo de su familia. “Mi círculo social, mis amigos, su familia, han sido mi soporte. Ellos me han apoyado en estar tranquilo. He platicado con ellos de cómo me siento, y me han hecho reconocer la gran mujer que tengo conmigo. Sé que Dany sabe qué tipo de hombre soy. Aunque todos somos humanos, Dany no estaría dispuesta a perder lo que tenemos por andar coqueteando con otro chavo”.

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¿Diego Hopster, novio de Daniela Parra, teme perderla por el coqueteo de Pablo Villagrán? Esto confesó sobre su relación

Sobre que Pablo, a pesar de que tiene novia, sigue con los coqueteos con Dany, dijo: “Él podrá decir misa y hasta le podrá comentar abiertamente que le gusta, y ‘estoy enamorado de ti’, aunque tenga pareja. Pero ya depende de mi Dany, si dice que sí o que no”.

Diego ha llegado a pensar en la posibilidad de que Dany lo pueda dejar. “He pensado en los peores escenarios, de que si a Dany le gusta este güey. Lo único que quiero es que ella sea feliz. Si es conmigo, qué chido, y si no también. Me dolería muchísimo. Y, si pasa, pues solamente decir: ‘Gracias por todo y ahí nos vemos’”.

¿Diego Hopster, novio de Daniela Parra quiere casarse con la influencer? La distancia cambió sus planes

El novio de Daniela nos cuenta que encontró la forma de sacar tanta presión. “No he llorado, pero sí he gritado y le he pegado al costal, ya que practica artes marciales mixtas. Así ha sacado el coraje. El hecho de que no la ha visto, que esté lejos, que no lo pueda escuchar, todo eso le ha generado mucho estrés. Incluso en su vida nunca había realizado ejercicio y ahora hasta lo comparte en sus redes. Le ha ayudado a liberar todo”.

Ya desea que salga Dany. “Ya estoy ansioso de verla, de olerla, de que me cuente cómo fue, porque estoy seguro de que cuando salga será otra mujer a la que entró. La vamos a esperar aquí. No sabía que iba a extrañarla tanto. Extraño tenerla en la casa, sus chistes, su sonrisa. Nosotros éramos novios muéganos, todo el tiempo estábamos juntos”.

Esta situación le ha servido para tomar la decisión de comprometerse en matrimonio. “Ahora que estamos lejos, sí lo pienso más que nunca. No es que salga de MasterChef y la espere con el anillo, pero este tiempo me ha servido de reflexión para pensar en algo más que matrimonio: pensar en una familia, aunque ya tenemos a nuestras perritas, Ramona y Lola”.

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Alexa destapa fuerte rumor sobre novio de Daniela Parra / Instagram

¿Quién es Pablo Villagrán y a qué se dedica el youtuber de MasterChef 24/7?

Es un bloguero que en redes sociales comparte su vida, viajes, comida y experiencias del día a día.

Participante en MasterChef 24/7.

¿En qué realities ha participado Daniela Parra antes de MasterChef 24/7?

Daniela Parra es hija del actor Héctor ‘N’, acusado de abuso sexual en contra de su otra hija, Alexa ‘N’. El proceso legal continúa, pues están esperando la resolución de la apelación que metieron.

El proceso legal continúa, pues están esperando la resolución de la apelación que metieron. Es licenciada en Comunicación social, emprendedora e influencer. Tiene su propio negocio, llamado “Los tamalitos chidos”.

Ha participado en algunos realities como Las estrellas bailan en Hoy, donde ganó la temporada pasada, junto con su pareja de baile, Rafael Nieves. Además, ha estado en Venga la alegría: La academia y actualmente participa en MasterChef 24/7. Se rumora que podría entrar a La casa de los famosos México.

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