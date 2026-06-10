Chef Zahie Téllez ventila que Poncho de Nigris ¡le coqueteó en MasterChef México! ¿Infidelidad? “Lo bajé así”

En medio de las polémicas que enfrenta MasterChef México sobre supuestos cambios en el formato 24/7, la juez Zahie Téllez acudió a Fonda los amigos de Mario Bezares, donde se sinceró sobre varios momentos que ha vivido dentro del reality de cocina, entre ellos, un coqueteo por parte de Poncho de Nigris.

Lee: ¿Chef Betty lanza fuerte crítica al nuevo formato de MasterChef México 24/7? “Me da angustia”, asegura

Zahie Téllez revela supuesto coqueteo de un participante. / Redes sociales

¿Cómo fue el coqueteo de Poncho de Nigris a la chef Zahie Téllez?

Luego de que Poncho de Nigris y Marcela Mistral enfrentaron rumores de divorcio, la chef Zahie Téllez confesó recientemente que el regiomontano le intentó coquetear durante los primeros programas de MasterChef Celebrity 2023.

Todo ocurrió en Fonda los amigos, donde Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos México, le preguntó a Zahie Téllez si alguna vez le había coqueteado un participante del reality de cocina, a lo que respondió:

“Yo creo que Poncho de Nigris… Luego se ponía sus camisetas bien pegadotas”, confesó, posteriormente , explicó que el momento sucedió en los primeros desafíos, pero ella puso un alto:

“Yo creo que Poncho de Nigris. Cuando llegó a MasterChef, llegó muy sácale punta; entonces en el primer platillo dijimos: '¿Oye, qué es esto?’ Yo creo que él pensó ‘le voy a coquetear a la chef’, pero mira, así lo bajé”. Zahie Téllez

Lee: Zahie Téllez: Tras sufrir un secuestro, la jueza de MasterChef México ¿tiene secuelas?

¿Zahie Téllez admite que Poncho de Nigris la conquistó en MasterChef Celebrity?

Después de asegurar que desde el primer momento puso un alto al exintegrante de Solo para mujeres, Zahie Téllez, quien recientemente hizo colapsar a una concursante en MasterChef, reveló que es imposible que alguien gane el desafío solo porque la conquisten.

“Por más de que lleguen y me conquisten, somos tres; si yo digo que sí y los otros no, se jodió el asunto”, dijo entre risas; anécdota que de inmediato generó reacciones y recuerdos entre algunos usuarios.

“Ella quería que le coqueteara Octavio Cibernético”, “Se parece y habla como Musa Mistral” y “Pienso diferente, creo a ella le gustó Pocho de Nigris”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Lee: MasterChef México 24/7: Famosa tiktoker participante es señalada de acoso; ¡exigen su salida! VIDEO

¿Zahie Téllez estuvo a punto de ser conquistada por Poncho de Nigris? / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Poncho de Nigris en MasterChef?

Aunque ahora Poncho de Nigris enfrenta nuevas polémicas por Ring Royale; en 2023 sorprendió a sus seguidores al ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity, programa que le permitió volver a estar presente en la televisión mexicana.

Pese a que duró menos de un mes en la competencia debido a que fue el tercer eliminado, Poncho de Nigris siguió presente en la pantalla chica, pues pocos después se integró a La casa de los famosos México.

Lee:Ferka lanza dardo contra Jorge Losa tras ruptura, ¿quiere superarlo con Poncho de Nigris? ¡Envía mensaje a Mayer!