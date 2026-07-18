¿Doña Alegría le hace el feo a fans de los De Nigris? Filtran VIDEO presuntamente “rechazando” saludos de ellos

La inauguración de una nueva pastelería de doña Lety, conocida en redes sociales como doña Alegría y madre del conductor e influencer Poncho de Nigris, terminó convirtiéndose en una tremenda polémica. Un video captó el momento en que evitó un saludo de beso por parte de dos asistentes al evento. ¿Por qué?

Doña Alegría en polémica tras “rechazar” a fans / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que doña Alegría le hace “el feo” a unas seguidoras?

El episodio ocurrió mientras doña Alegría participaba en la apertura del negocio junto a su hijo Poncho y su nieto Aldo de Nigris. Lo que comenzó como un evento para convivir con seguidores rápidamente dio paso a una discusión en redes sociales

Las imágenes que circulan en distintas plataformas muestran a dos mujeres acercándose a doña Lety con la intención de saludarla de beso. No obstante, la madre del influencer retrocede unos pasos y evita el contacto físico, sorprendiendo a las asistentes.

Tras el aparente rechazo, una de las mujeres reaccionó de inmediato. En el video se aprecia que levanta el dedo medio en dirección a doña Lety mientras le dirige algunas palabras que no alcanzan a distinguirse con claridad debido al ruido del lugar.

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Doña Alegría vive polémica con seguidores / Redes sociales

¿Qué dijo doña Alegría sobre su presunto rechazo al saludo de sus fans?

Aunque el video muestra el instante de la interacción, no existe un contexto completo sobre lo ocurrido antes o después del saludo con doña Alegría, por lo que las interpretaciones entre los usuarios han sido diversas.

Lo anterior no quita que haya sido señalada por múltiples internautas, tachándola de “alzada”, entre muchos otros comentarios:



“Pretenden sentirse superiores”,

“Se hizo para atrás con cara de asco” y,

“Qué les sorprende, si esa señora es clasista y racista”.

Otros más defendieron a la matriarca, ya que creen que es una dinámica de juego entre ella y algunos de sus seguidores. Cabe destacar que doña Lety no ha hecho comentario alguno al respecto, pues la polémica solo tiene unas horas.

¿Tú qué opinas?

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🎂 Doña Lety, madre de Poncho de Nigris, desata polémica por reacción con fanáticas.



Durante la inauguración de su nueva pastelería junto a Poncho y Aldo de Nigris, un video captó el momento en que dos seguidoras se acercaron para saludarla de beso; sin embargo, ella se hizo… pic.twitter.com/jN8hb7sUXy — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) July 18, 2026

¿Quién es doña Alegría y a qué se dedica?

Leticia de Nigris, conocida popularmente como doña Lety y en redes sociales como doña Alegría, se ha hecho viral tras el éxito de la Dinastía De Nigris, una reconocida familia en el norte del país.

Doña Lety es empresaria, creadora de contenido e influencer mexicana que también participa en videos familiares y publicaciones en redes sociales.

Su creciente popularidad la llevó a emprender diversos proyectos comerciales, entre ellos una cadena de pastelerías, cuya inauguración y promociones suele compartir en sus redes sociales.

En fechas recientes, el nombre de doña Alegría fue vinculado a La casa de los famosos México, en algo que podría continuar la tradición de la familia en el reality de Televisa.

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