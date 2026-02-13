Mamá de Poncho de Nigris niega invitación a La casa de los famosos México y ¿revela al primer confirmado?

Hace poco, Poncho de Nigris sorprendió a todos al revelar que su mamá, doña Leticia Guajardo, había sido invitada a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, programada para estrenarse a mediados de este 2026.

Si bien la posibilidad de que ingresara al reality fue bien recibida en redes sociales, la también conocida como ‘doña Alegría’ no solo negó lo dicho por su hijo, sino que también reveló a la celebridad que presuntamente estaría confirmada.

Mamá de Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el presunto ingreso de su mamá en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En un reciente encuentro con los medios, Poncho de Nigris contó que, presuntamente, los productores de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ quieren a su mamá en el reality.

Según el influencer, le ofrecieron un pago semanal de 100 mil pesos. No obstante, afirmó que su mamá “merece más” y pidió que, al menos, le dieran 300 mil pesos, asegurando que doña Alegría es sinónimo de contenido.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”, expresó.

Y es que doña Lety es muy querida en redes sociales por su carisma y forma tan directa de decir las cosas. Constantemente, sube contenido en internet en el que da sus opiniones y, de forma aparentemente inconsciente, da detalles de su familia.

¿Poncho de Nigris mintió sobre el presunto ingreso de su mamá a ‘La casa de los famosos 2026’?

Tras las declaraciones de su hijo, doña Lety Guajardo realizó una transmisión en vivo señalando que no sabe por qué Poncho mencionó su posible ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’, ya que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación.

“Yo no tengo ninguna (invitación). No sé de dónde Poncho sacó eso, si es polémica o qué, pero yo no tengo ninguna llamada, nada, absolutamente. Soy una señora mayor que me ama todo el mundo y me odia” Mamá de Poncho de Nigris

Por si esto fuera poco, también reveló quién sería el primer confirmado para el reality. Se trataría del influencer Yetus. Si bien no dio mayores detalles, la noticia causó controversia, pues esta no es la primera vez que se dice que el creador de contenido entraría al reality. Algunos creen que esta vez sí ingresará, mientras que otros lo consideraron un simple rumor más.

¿Quién sería el primer confirmado de ‘La casa de los famosos 2026’?

Arturo González, mejor conocido en redes sociales como Yetus, es un influencer originario de Coahuila. Ganó notoriedad en los últimos años, principalmente, por la polémica que sostuvo con Aldo de Nigris, nieto de doña Alegría y ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Comenzó su carrera como parte de las fuerzas básicas del fútbol mexicano y posteriormente se enfocó en el contenido digital. Si bien estudió administración de empresas, no terminó la carrera. En su momento, fue gran amigo de Aldo, pero terminaron peleados luego de que acusara al sobrino de Poncho de Nigris de haberle “robado la idea” para un pódcast.

Participó en Exatlón 2022 como parte del equipo azul. No ganó, pero obtuvo mucha popularidad y se convirtió en uno de los más queridos por el público. Actualmente tiene 26 años.

