¿Marcela Mistral confirma ‘separación’ de Poncho de Nigris? Previo a pelea con Karely aclara rumores

Marcela Mistral habló sobre cómo se encuentra su matrimonio con Poncho de Nigris, luego de que surgieron rumores de una posible separación. La conductora se refirió al tema en declaraciones recientes sobre por qué el actor y empresario no la apoya de forma pública para su pelea en Ring Royale 2026 contra Karely, te contamos qué dijo.

Marcela Mistral enfrenta rumores y revela la verdad sobre Poncho antes de Ring Royale. / Foto: Redes sociales

¿Poncho de Nigris no apoya a Marcela Mistral rumbo a Ring Royale 2026?

Marcela Mistral explicó los motivos por los que Poncho de Nigris no la ha apoyado públicamente en su camino hacia Ring Royale 2026, evento en el que participará en una pelea de box programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, en Nuevo León. La conductora señaló que esta situación no responde a una falta de respaldo personal, sino a una decisión relacionada con la promoción del espectáculo.

Al hablar del tema, Mistral detalló que existió una petición expresa para que su esposo no se involucrara de manera pública en la difusión del evento ni en la promoción de las preferencias rumbo a la función. “Pidieron que mi esposo no me apoye, no me apoya públicamente, no me apoya en la cuestión de la promoción de las preferencias en el evento”, explicó, aclarando que esta condición se limita al ámbito público.

La también empresaria subrayó que, fuera del ojo público, el acompañamiento de Poncho de Nigris ha estado presente durante todo el proceso de preparación. “De la puerta de mi casa hacia dentro, mi marido es mi marido, me echa porras en mis entrenamientos, me acompaña, entrenamos juntos, se encarga de cosas que yo comúnmente hago para que yo tenga la oportunidad de descanso, tiene esta fortaleza de decir ‘Mi vieja sí la hace’”, dijo Mistral en una entrevista con Ernesto Buitrón.

Marcela Mistral se pronunció sobre por qué Poncho de Nigris no la apoya públicamente antes de su pelea con Karely. / Foto: Redes sociales

¿Marcela Mistral confirmaría divorcio de Poncho de Nigris?

Marcela Mistral retomó el tema de los rumores que rodearon su vida personal, ahora para hablar directamente sobre las versiones que apuntaban a un supuesto divorcio con Poncho de Nigris. Sus declaraciones se dieron en el mismo contexto en el que recientemente explicó por qué su esposo no la apoya públicamente rumbo a Ring Royale 2026.

Mistral fue directa y señaló que había “el run run de que si me iba a divorciar o que ya lo iba a dejar, no, ni que tuviera tanta suerte. Nosotros estamos muy contentos y felices, tenemos una familia con muchos temas expuestos de forma pública y mediática, pero la estructura está intacta, seguimos siendo papá y mamá, esposo y esposa, y hay nuestros hijos dentro de casa”. La conductora añadió que lo que ocurre fuera del ámbito familiar suele ser interpretado de distintas maneras, pero no refleja la realidad de su matrimonio.

“Todo lo que está de la puerta hacia afuera, la gente trata de malabarearlo, pero estamos a todo dar, altas y bajas, obviamente, mucho esfuerzo, a lo mejor muchos retos en estas temporadas sobre todo por la preparación, pero ni nos estamos divorciando ni separando”.

Finalmente cerró el tema al señalar: “Fin del tema con esta situación porque la presión puede ser un poco compleja en su momento por este tipo de chismes”.

Marcela Mistral habla claro sobre Poncho de Nigris y su pelea con Karely. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris?

Marcela Mistral nació el 23 de enero de 1989 y es una conductora de televisión y bloguera de moda mexicana. Su proyección en medios se consolidó en 2015, cuando se integró como co-conductora del programa Poncho en Domingo, transmitido por Multimedios, espacio que le permitió ampliar su presencia en la televisión regiomontana y conectar con una audiencia más amplia.

Además de su trabajo en televisión, Mistral mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional y suma más de dos millones de seguidores en Instagram. Estudió Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en 2017 incursionó en la música con el lanzamiento de su disco debut Basta. En el ámbito personal, se casó en 2015 con Poncho de Nigris, con quien tiene dos hijos.

