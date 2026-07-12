Poncho de Nigris habla sobre la enfermedad que padece su papá: “Está en cama”

La familia de Poncho de Nigris ha atravesado momentos difíciles por los problemas de salud de algunos de sus integrantes. Uno de los casos más recientes fue el de su esposa, Marcela Mistral, quien tuvo que entrar al quirófano por complicaciones con sus implantes.

Sin embargo, el influencer también ha enfrentado esta situación desde hace varios años, pues su papá tiene un duro padecimiento. En una reciente entrevista, Poncho habló sobre cómo ha sido acompañarlo durante este proceso y el impacto que la enfermedad ha tenido en su familia.

Leer: ¿Poncho de Nigris ya tiene rival para Ring Royale? Exparticipante de La casa de los famosos México dice: “Sin miedo”

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué problema de salud tiene el papá de Poncho de Nigris?

Jesús Alfonso de Nigris es la cabeza de la familia De Nigris y padre de Poncho, Aldo y Antonio, quien murió en el 2009.

De acuerdo con declaraciones de Poncho, el señor Jesús les dio una buena vida mientras vivieron bajo su cuidado; pero un severo problema de alcoholismo y un infarto cerebral provocaron un grave deterioro en su salud.

En 2023, mientras Poncho estaba en ‘La casa de los famosos México’, declaró que su padre tuvo una embolia, por lo que se volvió dependiente de su familia, en específico de su esposa y mamá de Poncho, Leticia Guajardo.

En una reciente entrevista de Poncho, revelaron públicamente su papá vivía con demencia senil, y fue cuestionado sobre cómo ha sido para él acompañar a su padre durante la enfermedad.

Leer: ¿Poncho de Nigris compró al Pato Merlín? Así fue el inesperado encuentro tras ofrecer hasta 800 mil pesos

Aldo, Poncho y Jesús Fransicso de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la demencia senil de su papá?

Al ser cuestionado sobre la salud de su papá, Poncho cambió su semblante a un tono más serio y habló sobre lo doloroso que ha sido para él atravesar por esta enfermedad, acompañando a Don Jesús.

Dijo sentir impotencia por ver a su papá en cama y que le gustaría dar paseos con su papá como solían hacerlo años atrás.

“Duele, pero hay que apoyar en lo que se pueda, Yo soy el que he apoyado mi papá por muchos años. (...) Duele porque está en cama; esa impotencia... “ Poncho de Nigris

También recordó un momento en el que estaban en un rancho, y su papá “se le escapó”.

“La última vez que lo llevé a un rancho, se me perdió. Se levantó en la mañana, se fue caminando y tuve que ir a buscarlo a una brecha. Entonces, duele que ya no pueda disfrutarlo mi jefe.” Poncho de Nigris

Leer: Chef Zahie Téllez ventila que Poncho de Nigris ¡le coqueteó en MasterChef México! ¿Infidelidad? “Lo bajé así”

¿Qué es la demencia senil y cuáles son sus síntomas?

La demencia es una condición en la que el cerebro pierde de forma progresiva sus capacidades cognitivas debido a distintas enfermedades neurológicas. Como consecuencia, se deterioran funciones esenciales como la memoria, el habla y, en etapas más avanzadas, la movilidad.

Entre sus principales síntomas se encuentran la pérdida de memoria, las dificultades en el habla y la comunicación, la desorientación, los cambios drásticos en la conducta y el estado de ánimo, la dificultad para realizar tareas cotidianas y las alteraciones en el apetito.

Esta misma condición atraviesa el afamado actor Bruce Willis, quien en los últimos meses reapareció por su cumpleaños 71.

Leer: ¿Ring Royale se cancela? Adrián Marcelo hace fuertes revelaciones sobre Poncho de Nigris, ¿se cae el evento?