¿Cómo luce Bruce Willis hoy? Así reapareció el actor en su cumpleaños en una foto que conmovió tras su retiro

La reaparición de Bruce Willis en redes sociales generó reacciones entre sus seguidores, luego de que el actor se ha mantenido alejado de la vida pública debido a los problemas de salud que enfrenta desde hace varios años. El protagonista de cintas como Duro de matar fue visto en una serie de fotografías compartidas por su familia con motivo de su cumpleaños número 71, celebrado el pasado 19 de marzo.

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¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis y por qué se retiró?

El estado de salud de Bruce Willis ha sido un tema de interés desde que en 2022 se anunció su retiro del mundo de la actuación. En ese momento, su familia informó que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación, incluyendo el habla y la comprensión del lenguaje.

Posteriormente, se confirmó que el actor también padece demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa que puede influir en la conducta, la personalidad y el lenguaje. Este diagnóstico explicó los cambios que había presentado en su vida cotidiana y profesional, lo que derivó en su decisión de alejarse de los proyectos cinematográficos.

Desde entonces, su familia ha compartido información de manera ocasional para actualizar a sus seguidores sobre su estado, siempre destacando la importancia del acompañamiento familiar en este proceso. Las recientes imágenes difundidas con motivo de su cumpleaños se suman a estas actualizaciones, mostrando momentos de convivencia con sus seres cercanos.

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Bruce Willis empeoró en su estado de salud por la demencia frontotemporal que padece / IG: @brucewillisbw

¿Cómo reapareció Bruce Willis y qué dijo Demi Moore en su cumpleaños 71?

La reciente aparición de Bruce Willis ocurrió a través de publicaciones realizadas por integrantes de su familia, quienes compartieron distintas fotografías para celebrar su aniversario de vida. Las imágenes permitieron ver al actor en un entorno íntimo, rodeado de sus seres queridos.

Una de las postales más comentadas fue difundida por su exesposa, la actriz Demi Moore, con quien el actor mantuvo una relación durante varios años y con quien tiene tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. En la imagen, Willis aparece cargando a su nieta, hija de Rumer, en lo que representó uno de los momentos más destacados de la celebración.

La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje:

“Todo lo que necesitas es amor, ¡feliz cumpleaños, BW!” Demi Moore

Lo anterior generó múltiples reacciones por parte de seguidores que dejaron comentarios en apoyo al actor. En redes sociales, usuarios destacaron la importancia de verlo acompañado por su familia en esta etapa de su vida.

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Bruce Willis / Instagram

¿Qué dijo Emma Heming sobre la enfermedad de Bruce Willis, su esposo?

Por su parte, la actual esposa del actor, Emma Heming Willis, también compartió un mensaje con motivo del cumpleaños, acompañado de una fotografía reciente del actor. En su publicación, hizo referencia directa a la experiencia que ha significado enfrentar la demencia frontotemporal dentro de su entorno familiar.

Emma Heming explicó que esta situación la llevó a involucrarse en iniciativas de concientización sobre esta enfermedad. En ese contexto, mencionó la creación del Fondo Emma y Bruce Willis, un proyecto enfocado en generar información, impulsar la investigación y brindar apoyo a cuidadores de personas que viven con este padecimiento.

“Esta experiencia con la demencia frontotemporal me ha abierto los ojos a la realidad que enfrentan tantas familias. Fue lo que me inspiró a crear el Fondo Emma y Bruce Willis para crear conciencia sobre la DFT, apoyar la investigación y acompañar a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día. Si deseas honrar a Bruce, considera apoyar el fondo u otra organización que trabaje en este ámbito o simplemente contactar a un cuidador: un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho”. Emma Heming Willis

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