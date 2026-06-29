¿Poncho de Nigris compró al Pato Merlín? Así fue el inesperado encuentro tras ofrecer hasta 800 mil pesos

Después de días de polémica por su millonaria oferta, Poncho de Nigris finalmente apareció con el famoso Pato Merlín pero no como muchos esperaban. El encuentro sí ocurrió y desató reacciones, aunque la compra aun no se confirma.

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¿Por qué Poncho de Nigris quería al Pato Merlín y cuánto ofreció por él?

La intención de Poncho de Nigris era convertir al Pato Merlín en la mascota oficial de Ring Royale, el evento de entretenimiento impulsado por el influencer.

Todo comenzó cuando lanzó públicamente una oferta de 500 mil pesos, cantidad que poco después aumentó a 600 mil y, finalmente, a 800 mil pesos, asegurando que buscaba avanzar en las negociaciones con los representantes del ave.

En aquel momento escribió en sus redes sociales:

Poncho de Nigris “Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero sólo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio aumento la oferta a 800 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”.

La propuesta rápidamente se volvió viral. Mientras algunos usuarios consideraron divertida la idea de ver al pato en Ring Royale, otros criticaron que intentara integrar al animal a un espectáculo, lo que provocó un intenso debate en plataformas digitales.

El Pato Merlín y sus dueños, revelan cómo es su vida / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

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¿Poncho de Nigris compró al Pato Merlín o solo hicieron una colaboración viral?

Poncho de Nigris y el Pato Merlín finalmente coincidieron frente a las cámaras, pero el influencer no se convirtió en el nuevo dueño del ave. El encuentro ocurrió durante una colaboración realizada en La postrería 77 Pueblo Serena, donde Merlín fue presentado como invitado especial junto al regiomontano y su familia.

Tanto Poncho como las cuentas oficiales del establecimiento compartieron videos del momento, mostrando al popular pato recorriendo el lugar mientras convivía con el creador de contenido. La promoción invitó a los seguidores a asistir para conocer de cerca al ave que se volvió viral en redes sociales.

En Canadá venden réplicas del Pato Merlín / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

Por ahora, todo indica que el Pato Merlín seguirá viviendo con Karla Ivette Gómez, mientras Poncho de Nigris únicamente logró cumplir uno de sus objetivos: conocer al pato más famoso de las redes sociales. En cuanto a la oferta de compra, no se dieron detalles.

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