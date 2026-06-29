Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, regresó al quirófano tras complicaciones con sus implantes

La conductora e influencer Marcela Mistral (quien ha sido señalada por presunta “separación” de Poncho de Nigris) compartió el fin de semana que vivió un complicado momento de salud, ya que comenzó a tener molestia con sus implantes, mismos que se colocó desde hace más de 17 años. ¿Qué le pasó a la esposa de Poncho de Nigris?

Marcela Mistral y su problema con los implantes / Foto: Redes sociales

¿Qué problema tuvo Marcela Mistral con sus implantes?

En un reciente video compartido por Marcela Mistral en sus redes sociales, comentó que su reciente cirugía respondió más a un tema de salud, que a un procedimiento estético.

Según su testimonio, unas molestias comenzaron a llegar a su cuerpo, la sensación de calambres se hacía presente, pero al no tener síntomas más graves, decidió postergar en varias ocasiones su cirugía:

Yo debía arreglar los implantes que me coloque hace 17 años; primero porque estaban contracturados y al parecer uno de ellos roto (lo cual se confirmó al extraerlo). La intención de operar era médica más que estética, aunque también tome la decisión de disminuir lo más posible el tamaño para comodidad. Marcela Mistral

Fue entonces que tomó la decisión de llevar a cabo su cirugía, misma que también se extendió más de lo esperado. ¿Qué pasó con la conductora?

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Marcela Mistral se sometió a cirugía estética / Redes sociales

¿A qué cirugía se sometió Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris?

De acuerdo a lo relatado por Marcela Mistral, quien ha tenido una rivalidad con Karely, dijo que su problema de salud con el implante ya era avanzado, pues los doctores le informaron que ya estaba en etapa cuatro:

Todos los implantes generan cápsula. Solo en algunos casos se desarrolla una contractura de esa cápsula y eso no es normal. De las contracturas hay 4 grados, el mío era grado 4. Marcela Mistral

Ante este escenario, tuvo que someterse a un procedimiento, ya que presentaba daño en los tejidos de su cuerpo:

“ El procedimiento en sí se llama capsulectomia total (porque se retira completa) y recambio de implantes + plastia periareolar para arreglar piel sobrante. Debe llevar drenaje por toda la manipulación y el daño que tenía en tejidos ”, mencionó Marcela.

Marcela asegura que el proceso fue algo complicado, pero su evolución continúa de gran manera, ya que aún al final del procedimiento, no calculaba la dificultad o magnitud de lo que se había realizado.

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¿Quién es Marcela Mistral y a qué se dedica?

Marcela Mistral es una conductora de televisión, influencer, cantante y creadora de contenido mexicana, esposa de Poncho de Nigris, que ha construido una carrera tanto en los medios de comunicación como en las plataformas digitales.

Inició su trayectoria en la televisión regiomontana, donde participó en diversos programas de entretenimiento y revistas matutinas, estos son algunos de ellos:



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Además de su faceta como conductora, Marcela también incursionó en la música y ha participado en diversos proyectos de entretenimiento. El más reciente, su pelea en el Ring royale en contra de Karely, uno de los momentos más virales del año.

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