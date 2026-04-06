¿Doña Alegría miente? Yetus aclara si entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’: “No la culpo”

El influencer Yetus se vio involucrado en polémica después de que se destapara su posible participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. La información fue revelada por doña Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris. En medio de la especulación, es el propio creador de contenido quien confiesa si realmente está en negociaciones para entrar al reality.

Yetus / Redes sociales

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¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris sobre presunta participación de Yetus en ‘La casa de los famosos 2026’?

En su momento, Poncho de Nigris contó que querían a su mamá para la siguiente temporada de ‘La casa de los famosos México’. Incluso reveló la cantidad que le habían ofrecido para que aceptara.

Recientemente, la propia Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, dijo que, si bien consideraba a doña Alegría como un gran elemento, afirmó que Poncho de Nigris cometió el error de pedir un pago.

Por su parte, doña Lety piensa que su hijo le “arruinó” la oportunidad de estar en el reality. Señaló que la producción cometió el error de contactarlo primero a él.

“No puede ser, Rosa María, yo no tuve la culpa. Por favor, apóyenme con La casa de los famosos, ¿por qué me dejaron fuera? Le hablan por error a Poncho y me arruina mi proyecto de vida, mis últimos años de vida que puedo ser famosa”, expresó.

También aprovechó para ventilar que, presuntamente, el primer confirmado sería Yetus: “También a Yetus déjenlo fuera, Yetus también fuera, él ya está puesto que ya va a entrar, ya me dijo. Si me dejaron a mí fuera, también al Yetus porque lo metió Poncho, sé el chisme completo. Ya anda probándose trajes con el (sastre) de Aldito”, resaltó.

Yetus / Redes sociales

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¿Qué dijo Yetus sobre su presunta participación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En un reciente encuentro con la prensa, Yetus dijo estar sorprendido por el “rumor”, ya que, según su versión, ni siquiera ha estado en negociaciones con los productores de ‘La casa de los famosos México 2026’.

“La neta ni yo sé . No hagan caso a lo que dicen en redes y menos a doña Alegría, nada. No tengo ni idea. No me han dicho nada, si se vibra, puede ser que sí. No, nada, yo no sé nada. Todo es confidencial”, expresó.

También resalto que, presuntamente, la mamá de Poncho de Nigris “tira chismes” por aburrimiento, por lo que reiteró su recomendación de no hacerle mucho caso.

“Lo que quiere es viralidad. Es la realidad” Yetus

¿Quién es Yetus, supuesto primer participante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Arturo González, mejor conocido como Yetus Prime , es un influencer y deportista mexicano.

Tiene 28 años.

En los últimos años, ha ganado fama por subir contenido relacionado con el deporte y estilo de vida.

En su momento, fue gran amigo de Aldo de Nigris, ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Llegó a participar en ‘Exatlón’

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