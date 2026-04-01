Modelo triunfa en ‘La casa de los famosos 2026’ mientras que su hermano lleva 3 años viviendo en la calle

En los últimos días, el ambiente de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ ha cambiado. Y es que los habitantes pausaron sus constantes peleas para apoyar a Curvy Zelma, quien está de luto por la muerte de su padre, Abraham Cheren Kanan.

Tras este acontecimiento, algunos participantes han abierto su corazón y han hablado abiertamente sobre sus dinámicas familiares. Uno de ellos sorprendió al contar que su hermano lleva tres años en situación de calle y no lo ha podido ayudar pese al gran éxito que goza. ¿De quién se trata? Te contamos todos los detalles.

Curvy Zelma / Redes sociales

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¿De qué murió el papá de Curvy Zelma, participante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

El pasado 30 de marzo se dio a conocer que el papá de Curvy Zelma había muerto de un infarto. La producción de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ le informó para que decidiera si seguir en el reality o salir para estar en los ritos funerarios de su padre.

Tras enterarse de la noticia, Zelma rompió en llanto y reveló que su padre tenía problemas con las sustancias y el alcohol. Sus adicciones mermaron su salud progresivamente hasta el punto en el que le tuvieron que amputar las dos piernas.

En un comunicado compartido por los familiares de la celebridad, se informó que Abraham Cheren Kanan había sido enterrado ese mismo día y que Curvy continuaría en el show.

Si bien esta decisión fue muy criticada en redes sociales, muchos recordaron que, en su momento, la propia famosa admitió no tener una gran relación con su padre. De hecho, reconoció que estaban distanciados. Sin ahondar en los motivos, manifestó que era por salud mental.

“Todo esto me lleva a pensar en que al menos está con vida, que tenemos un cuerpo únicamente y que si no lo cuidamos cobra factura tarde o temprano”, manifestó.

Curvy Zelma / Redes sociales

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¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ tiene a su hermano “abandonado” en la calle?

Durante una plática con Curvy Zelma, Laura G reveló que su hermano lleva tres años viviendo en situación de calle. De acuerdo con su versión, el hombre es adicto a las sustancias ilícitas y, si bien la familia lo ha querido ayudar para que se rehabilite, no ha podido sacarlo de “ese abismo”.

“Mi hermano duerme en la calle, es habitante de la calle. Él tiene 38. Tengo un hermano y una hermana del primer matrimonio de mi mamá, soy hija única de mi papá, y tengo un hermanito que tiene problemas de drogadicción y está en la calle”. Laura G

Y agregó: “A él le hemos hecho de todo. Lo tuvimos encerrado en una finca casi un año, después de ahí duró unos cinco años y terminó con su pareja del momento, y recayó hace como tres años y de ahí no he podido sacarlo”.

Laura mencionó que su hermano lleva más de 20 años consumiendo y su salud ha empeorado significativamente. Incluso comentó que actualmente no tiene dientes.

¿Quién es Laura G, habitante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Laura González Díaz, mejor conocida como Laura G, es una conductora, periodista y modelo colombiana.

Actualmente tiene 29 años.

En sus inicios, participó en muchos programas relacionados con el medio artístico.

Su salto a la fama se dio en 2017, cuando participó en ‘Protagonistas de telenovelas’.

Tiene un millón de seguidores de Instagram.

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