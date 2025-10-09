Laura G rompe el silencio sobre la dura etapa que enfrenta en su vida privada ¡Puso un alto a las críticas!

Laura G rompe el silencio sobre un tema pocas veces hablado en la televisión: la perimenopausia. La conductora confesó cómo vivió los cambios físicos y emocionales de esta etapa, derribando tabúes y mostrando su lado más humano. La conductora destacó que no solo es necesario visibilizar las experiencias de las mujeres, sino también enfrentar esta etapa de la vida con información, apoyo y conciencia.

La conductora Laura G rompe el silencio y revela que tiene perimenopausia. / Foto: IG/lauragii

¿Cuál es la enfermedad que padece Laura G?

Laura G, exconductora de ‘Venga la alegría’, confirmó que está oficialmente en la perimenopausia, de acuerdo con los estudios que se hizo tanto en México como en Estados Unidos y destacó que es una etapa que todas las mujeres van a vivir, aunque no se trata de ninguna enfermedad.

La perimenopausia, que significa “alrededor de la menopausia”, es la etapa de transición natural hacia el fin de los años reproductivos de la mujer. Durante este período, el cuerpo experimenta cambios hormonales importantes que preparan la llegada de la menopausia, la cual se confirma después de 12 meses consecutivos sin menstruación. Según la Mayo Clinic, esta fase también se conoce como transición menopáusica y puede comenzar en diferentes edades, a veces desde mediados de los 30 hasta los 40 años.

“Oficialmente estoy en la perimenopausia confirmado en México y en Estados Unidos. Es una etapa que todas vamos a vivir y lo único que me di cuenta es que hay falta de información”, dijo la conductora, quien reconoció que desde hace tiempo ha buscado informarse sobre el tema.

Agregó que “saben perfectamente que soy muy intensa con todos los temas que a mí me corresponde, con el tiempo ya venía leyendo libros, hablando con médicos, de todo un poco. La perimenopausia empieza entre los 38, a veces a los 40, 42 o 43, no tiene una fecha exacta pero es la antesala a la menopausia y puede durar 8, 9 o 10 años o 2 no se sabe, cada cuerpo de cada mujer es diferente”, reiteró la presentadora.

Sobre los síntomas que ella ha experimentado, comentó: “Lo único que sí es que empiezan a disminuir tus hormonas acompañada de algunos otros síntomas, ciclos irregulares, que es lo que me pasó a mí, bochornos, resequedad de la piel, entre muchas otras cosas, puede ser un síntoma dos, tres, cuatro, cinco, pero ahí es la etapa exacta para parar las antenitas y decir: ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo?”

Finalmente, aclaró la diferencia con la menopausia: “Menopausia: oficialmente 365 días sin que te baje, ahí es la menopausia, esa es la gran diferencia”.

¡Impactante! Laura G habla de su perimenopausia, síntomas inesperados y cómo enfrenta esta transición hacia la menopausia con actitud positiva. / Foto: IG/lauragii

Laura G habla sobre la falta de información sobre la perimenopausia

Laura G señaló que muchas mujeres de alrededor de 40 años podrían estar en la perimenopausia sin saberlo: “Mujeres que están en los 40 como yo, probablemente están en la perimenopausia, pero no tienen los mismos síntomas”. Para ella, la clave está en informarse y tomar la etapa con actitud positiva. ¡Puso un alto a las críticas!

“A todos los que me mandaron mensajes lamentándose por la situación, no lo veo así, es una etapa linda, todas lo vamos a vivir, la actitud juega un papel importante, pero sobre todo la información”, reiteró la conductora, enviando un mensaje alentador a todas las mujeres para que reconozcan los cambios, se cuiden y derriben los tabúes que aún rodean esta fase de la vida.

Laura G confiesa que atraviesa la perimenopausia y detalla los cambios hormonales, ciclos irregulares y otros síntomas que afectan su día a día. / Foto: IG/lauragii

¿Que pasó con Laura G tras salir de ‘Venga la alegría’?

Después de su salida de ‘Venga la alegría’ en 2023, Laura G no frenó su ritmo de trabajo. La conductora continuó con su labor como locutora y, al mismo tiempo, impulsó su emprendimiento de juguetes didácticos llamado Barco de Papel, demostrando su versatilidad y compromiso con proyectos propios.

Aunque circularon rumores sobre la posible llegada de Laura G a Telemundo, finalmente este movimiento no se concretó y la conductora ha seguido consolidando su carrera desde otros frentes, combinando creatividad, comunicación y negocios

Además, a través de sus redes sociales, comparte detalles de su vida, familia y trabajo, manteniendo cercano al público su día a día profesional y personal.

