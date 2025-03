Laura G estalla contra Mara Patricia Castañeda por exhibir un polémico video que la embarra: “Qué tristeza”

Mara Patricia Castañeda desató polémica en las redes sociales tras revivir la entrevista en la que Daniel Bisogno, quien falleció el pasado 20 de febrero, hizo fuertes críticas en contra de Laura G, exconductora de ‘Venga la alegría’.

La situación causó tanto revuelo que Laura G no se quedó callada y explotó en contra de Mara Patricia en redes sociales. ¡Reprobó que exhibiera ese polémico video!

Laura G y Mara Patricia Castañeda / IG: @marapatriciacastaneda / @lauragii

Te puede interesar: Laura G, con un emotivo mensaje, revela que se va de México por esta poderosa razón

¿Qué dijo Daniel Bisogno de Laura G?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mara Patricia Castañeda revivió un fragmento de la entrevista que le hizo al ‘Muñeco’ en la que él despotricó en contra de Laura G por su llegada a TV Azteca.

“Nos han traído gente que no dan… Desde mi punto, Laura G. ¿Qué hace Laura G en Azteca? ¿Qué méritos tiene como conductora o como periodista Laura G, como para darle (espacio)? La verdad es que deja mucho que desear, muchísimo. Es bastante mala”. Laura G

Eso no es todo, el conductor de ‘Ventaneando’ también recordó los escándalos que protagonizó la conductora en el pasado. Incluso, manifestó que, por estas razones, la gente no tendría buena afinidad con ella.

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

No te pierdas: Laura G se despide de Venga la alegría entre lágrimas y aplausos: “Lo estoy haciendo por mí”

“La gente no olvida y trae una historia de atrás ahí que no a todo el mundo le gustó y cosas como estas. Entonces, traerla con bombo y platillo (no me parece)… Traer a Laura G, pero, bueno. Ya no quiero hablar de eso, no me vayan a suspender”, agregó.

Aunado a estas declaraciones, Mara escribió en su publicación: “Daniel Bisogno nos platica que él no estuvo de acuerdo con la llegada de #laurag a TV Azteca”.

Laura G y Mara Patricia Castañeda / IG: @marapatriciacastaneda / @lauragii

Mira: Adrián Marcelo explota contra Mara Patricia Castañeda ¿Habló de él?

¿Qué le contestó Laura G a Mara Patricia Castañeda?

Luego de que usuarios en redes sociales etiquetaron a Laura G en la publicación de la periodista, la exconductora de ‘Venga la alegría’ no tardó en contestar a Mara Patricia Castañeda.

En los comentarios de su publicación, González lamentó que reviviera las declaraciones de Bisogno. Incluso, le recordó que ella misma les pedía que no ocuparan el “morbo” en los contenidos cuando trabajaban juntas en espectáculos.

“Qué tristeza ver cómo revives un recorte de una declaración que hizo hace tiempo una persona que hoy ya no está entre nosotros… Recuerdo cuando en el equipo de espectáculos nos pedías que no usáramos el morbo en nuestro contenido. Hoy tal parece que los tiempos han cambiado y monetización. Abrazos”. Laura G

Eso no es todo, también compartió este fragmento en su cuenta oficial de Instagram. Dejó claro que no se quedaría callada a los malos comentarios que han hecho de ella. Esto después de que sus palabras desaparecieran de la publicación de Mara Patricia por razones desconocidas.

“Trato de nunca meterme en problemas, pero calladita no me veo más bonita. Muchas veces he guardado silencio cuando me han atacado, cuando me han usado, cuando han hablado de mí y siempre hice caso omiso. Pero hoy no se me antojó”, escribió Laura.

Laura G / Facebook: Laura G

¿Mara Patricia le contestó a Laura G?

Al momento, Mara Patricia Castañeda no ha dado respuesta a las declaraciones de Laura. Sin embargo, algunos usuarios respaldaron la postura de la excondutora de ‘Venga la alegría’.

“Él ya murió, déjenlo descansar en paz, él ya pagó aquí con su enfermedad, en paz descanse”

“No le veo el caso de subir este vídeo en este momento”

“Siempre Mara de imprudente”.



Así fue el comentario de Laura G: