Laura G salió de VLA porque se sentía incómoda

Renovarse o morir, eso es lo que tienen muy claro los programas de televisión que quieren seguir siendo favorecidos por el público. Es por ello que el matutino ‘Venga la alegría’ ha decidido hacer importantes cambios a lo largo de su historia, pero más aún en los últimos años.

Hace un año enfrentó uno de los cambios más significativos cuando cambiaron de producción y a la mayoría de sus conductores. Una de las presentadoras que ya no formó parte de la nueva etapa fue Laura G y recientemente se sinceró sobre ello en una entrevista con su también excompañera, Anette Cuburu.

En su momento, Laura dijo que sus razones para irse eran porque quería dedicarle más tiempo a sus hijos y se había quedado solo con su programa de radio y así disfrutar de su familia.

Checa: Le quitan la vida a esposa e hijas de famoso presentador

Laura G salió de VLA hace un año y se especulaba que pudiera entrar a Telemundo / Instagram: @lauragii

Laura G revela la verdadera razón de su salida de ‘Venga la alegría’

En retrospectiva a un año de haber salido, Laura G confesó que fue la mejor decisión que pudo haber tomado aunque sin duda fue una de las más difíciles.

Al principio no fue fácil y reconoce que vivió un duelo por quedarse sin ese trabajo y extrañar a sus compañeros con quienes ya había hecho una amistad.

Sin embargo, la conductora expresó que ya no se sentía cómoda en el matutino ante los cambios que se estaban realizando y poco a poco se fue quedando sin sus amigos: “Pasó que, yo siento, el Venga (La Alegría) que teníamos antes ya no era. Se había acabado, se habían ido todos mis amigos y de repente era una lucha del '¿por qué?, ¿qué está pasando que ya no están con los que nos reíamos carcajadas?’ y entonces decía ‘no sé'. Hubo un momento en el que yo decía ‘extraño a mis amigos, extraño lo que era antes, ya no estoy cómoda, ya me voy’. Tal cual”, contó.

Mira: Fallece cantante a un día del nacimiento de su bebé

Laura G no estaba cómoda con la nueva etapa del programa / Facebook: Venga la Alegría

Igualmente al salir, se dio cuenta que estaba dejando pasar muchos momentos con su familia y hasta encontró una carta de su esposo en donde expresaba la frustración que sentía de que la conductora no pudiera estar con ellos. “Iba en la mañana al programa y después iba a Polanco de tres a cuatro. Entonces ya terminaba de ver a mis hijos, ni me despertaba con ellos y los terminaba de ver a las 5:30 de la tarde, para que se durmieran a las siete. Siempre tenía que hacer muchos malabares y dije no. Algo estoy haciendo mal; con el dolor de mi corazón, doy de baja la tele por este momento”, expresó.

Además, la conductora reveló recientemente que se fue de México porque a su esposo le dieron una oferta de trabajo y decidió tomarla y, aunque no detalló a dónde se fue, mencionó que estaba cerca del país para regresar en cualquier momento.

“No me voy lejos, de hecho muy cerca. No dejo la radio, al contrario… continuamos y estaré en cada momento importante… No dejo a mis amig@s, al contrario, depende de nosotros que la distancia sea solo una palabra. ¿Qué les compartiré ahora? No tengo idea, pero algo se me ocurrirá. ¿Dejo los medios? Para nada, estoy tan cerca de un vuelo corto. Dice mi papá que el éxito de una persona está en la capacidad de adaptarse a los cambios, y pues aquí está esta familia lista para su nueva aventura. Gracias por sus mensajes y buenos deseos”, indicó.

Puedes ver: Laura G, con un emotivo mensaje, revela que se va de México por esta poderosa razón