Mauricio Barcelata de luto: Anuncia la muerte de su hermano con desgarrador mensaje: “Un vacío”

Mauricio Barcelata, conductor de ‘Venga la alegría’, tuvo que despedirse de un ser querido. Y es que recientemente dio a conocer la muerte de su hermano, Fernando Barcelata, a quien apodaba cariñosamente ‘Nandeo’. Te contamos todo lo que se sabe.

Mauricio Barcelata / Mezcalent/Redes sociales

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¿Qué le pasó al hermano de Mauricio Barcelata?

A través de su Facebook privado, Mauricio Barcelata anunció que su hermano, Fernando, murió el pasado 9 de mayo. El conductor compartió su obituario, el cual decía lo siguiente:

“Con profundo dolor, comunicamos el sensible fallecimiento de Fernando Barcelata Pinedo. Su partida deja un vacío en nuestros corazones, pero su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de nosotros. Descansa en paz, tu familia y seres queridos”. Comunicado muerte del hermano de Mauricio Barcelata

Si bien no hizo mención de las causas, un familiar suyo dejó ver que pudo haber sido por una enfermedad. En los comentarios del post, señaló que ‘Nandeo’ ahora está en un lugar donde no existen “los dolores” ni las complicaciones de salud.

“Noticia que jamás esperé leer, compadre Fer: dejas un enorme vacío. Voy a extrañar nuestras charlas y bromas. Ve en paz y retorna a la fuente. Tu partida deja tristeza, pero donde sea que estés ya no hay miedos ni dolor ni enfermedad. Hasta siempre”, escribió Graciela Barcelata.

Por supuesto, fans y colegas del medio como Arleth Terán no dudaron en solidarizarse con él y desearle todo lo mejor en su luto. Hasta el momento, Mau no ha dado más declaraciones al respecto, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

Cabe mencionar que Mauricio se ausentó de ‘Venga la alegría’ el pasado 11 de mayo. Si bien en ese entonces no se le dio mucha importancia, ahora se especula que su inasistencia pudo deberse a que estaba arreglando todo lo relacionado con el funeral de su hermano.

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¿Cómo era la relación entre Mauricio Barcelata y sus hermanos?

En diversas ocasiones, Mauricio Barcelata habló sobre la relación que tenía con sus dos hermanos. La celebridad comentó que no se llevaba muy bien con ellos debido a la diferencia de edad, además de que el divorcio de sus papás los separó por un gran periodo de tiempo.

De acuerdo con Mau, sus progenitores se separaron cuando él tenía 6 años, quedando a cargo de su mamá y su abuelo. También llegó a mencionar que su papá, quien murió hace algunos años, tenía una adicción al alcohol y no hubo contacto entre ellos hasta que cumplió 23 años.

“Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Mis hermanos se van a estudiar a Veracruz y yo me quedé en Córdoba, entonces siempre hemos sido un tanto lejanos. Mi relación con mi papá deja de existir. Nadie me dijo nada. De repente, él desaparece y era un tabú el tema… Mucho tiempo después, me buscó, lo conocí y nos reencontramos cuando tenía 23 años”, explicó.

En los últimos años, al menos de manera pública, Mauricio no mostró tener mucha relación con sus hermanos. Se especula que mantenían un trato cordial. Sin embargo, Barcelata no ha querido dar más detalles sobre su familia.

Mauricio Barcelata / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es Mauricio Barcelata, conductor de ‘Venga la alegría’?

Mauricio Barcelata Pinedo, mejor conocido como Mauricio Barcelata , es un actor y conductor mexicano.

Es originario de Veracruz y actualmente tiene 56 años.

Su carrera artística inició en los años 80, cuando formó parte del grupo pop infantil ‘Corneta’.

Se le vio en diversos proyectos como ‘Derbez en cuando’, ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Sale el sol’, ‘Guerreros: México’ y ‘Hoy’.

En 2012, se incorporó a ‘Venga la alegría’, salió del programa en 2014 y regresó en 2023.

Tiene dos hijos.

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