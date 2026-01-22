¿María José Suárez ya olvidó a Mauricio Barcelata? Foto con misterioso hombre desata rumores

En medio de una tormenta mediática marcada por rumores de divorcio, presuntas infidelidades y versiones encontradas, María José Suárez volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como algo más que una simple reflexión. Una frase directa sobre el amor, un hombre misterioso de fondo y el timing perfecto hicieron estallar las especulaciones y justo cuando el conductor de Venga la alegría habló en televisión abierta sobre cierres, cambios y nuevos comienzos, su aún esposa apareció en Instagram con una imagen que muchos no pasaron por alto.

¿Qué dijo Mauricio Barcelata en Venga la alegría que encendió la polémica?

El lunes 19 de enero, Mauricio Barcelata tuvo una participación especial en Venga la alegría. En un discurso cargado de introspección, habló de su visión para este 2026, enfocándose en los nuevos comienzos, la experiencia y la urgencia de vivir el presente.

Entre sus palabras destacó la siguiente reflexión: “Cierro justamente con esta frase que estamos viendo que dice: ‘Hay una versión tuya dentro de 10 años rogando que disfrutes más este momento. No esperes y decídelo ya’. Creo que finalmente es como tenemos que vivir”.

Más adelante, profundizó en la idea de volver a empezar sin importar la edad:

Mauricio Barcelata “No importa si tienes 30 años, puedes volver a empezar. No importa si tienes 40, puedes volver a empezar. Si tienes 50, 50 y tantos como en mi caso o 60, siempre puedes volver a empezar. Lo más importante y lo más interesante es que ya no empiezas de cero, empiezas desde tu experiencia”.

Las palabras del conductor fueron celebradas por sus compañeros, en especial por Kike Mayagoitia, quien lo felicitó por su resiliencia, mientras el resto del elenco coincidía en que lo notaban más tranquilo y feliz.

Para muchos, ese mensaje fue una señal clara de que algo había terminado.

Mauricio Barcelata abre su corazón y habla de los nuevos comienzos.



¿Qué publicó María José Suárez y por qué lo ven como una indirecta a Mauricio Barcelata?

La actriz y coach María José Suárez , compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus más de 151 mil seguidores. En la imagen, María José aparece en primer plano, mientras que al fondo se distingue la silueta de un hombre con barba de candado y cabello castaño, aunque con el rostro deliberadamente borroso.

Pero lo que realmente detonó la conversación fue la frase que acompañó la postal:

“La persona correcta te va a hacer entender que el amor no se ruega, se disfruta”. María José Suárez

Para muchos usuarios, la publicación no fue casual. Especialmente porque se dio un día después de que Mauricio Barcelata utilizara un espacio en Venga la alegría para reflexionar sobre el paso del tiempo, el presente y la importancia de decidir sin “rogar”.

Las comparaciones no tardaron en aparecer y los comentarios se dividieron entre quienes creen que María José Suárez ya pasó la página y quienes consideran que se trató de una indirecta directa al padre de sus hijos.

¿Mauricio Barcelata y María José Suárez se están divorciando realmente?

Aunque ni Mauricio Barcelata y María José Suárez han confirmado oficialmente el divorcio, la versión del rompimiento tomó fuerza luego de que se revelara que, presuntamente, Barcelata habría iniciado el proceso legal tras enterarse de una supuesta relación de María José Suárez con su entrenador de gimnasio.

En TVNotas te dimos a conocer que según versiones difundidas por allegados al conductor, esta situación habría sido la gota que derramó el vaso en un matrimonio que ya presentaba fracturas desde meses atrás.

A la polémica se sumó el señalamiento de que los hijos de la pareja habrían sufrido bullying escolar, luego de que algunas imágenes compartidas por Suárez se viralizaran, generando, según dichas versiones afectaciones emocionales en los menores.

Posteriormente, la cuenta de Instagram ‘No soy figura pública’ filtró información en un Live, donde se mencionaron documentos del proceso legal, supuestamente incluian temas de custodia, vivienda y manutención. Hasta ahora, ninguna de estas filtraciones ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué se estarían disputando María José Suárez y Mauricio Barcelata en su separación?

De acuerdo con las fuentes de TVNotas, la presunta disputa legal entre Mauricio Barcelata y María José Suárez giraría en torno a tres puntos clave:

La propiedad del inmueble donde vivían como familia, que presuntamente habría sido adquirido por el conductor. La manutención de los hijos, donde se menciona que María José Suárez solicitaría hasta el 60 % de los ingresos del presentador. La custodia de los menores, ya que ella buscaría la custodia total, mientras que él apostaría por una custodia compartida para “estar en paz”.

Incluso se ha mencionado que un juez habría notificado a Mauricio Barcelata para desalojar la vivienda antes del 5 de diciembre, aunque no existe información verificada que confirme esta versión.

María José Suárez y Mauricio Barcelata, hablan del accidente de su hijo / IG: mariajosesuarez, redes sociales y canva

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

La relación entre Mauricio Barcelata y María José Suárez inició de manera casi cinematográfica. Se conocieron en Acapulco, durante una entrega de premios, donde coincidieron como invitados. Aunque él la conocía “de vista”, nunca habían tenido un acercamiento real.

El primer contacto ocurrió de forma casual, cuando ella se acercó a preguntarle si tenía bronceador, mientras él se encontraba en la alberca del hotel. Hubo encuentros esporádicos durante ese viaje, pero el verdadero inicio llegó en el vuelo de regreso a la Ciudad de México, cuando descubrieron que sus asientos estaban juntos.

Ahí conversaron sin prisas y descubrieron que compartían amigos en común: dos diseñadores que, curiosamente, llevaban años intentando presentarlos. Tras una primera cita formal, la relación avanzó rápidamente. Mauricio se mudó con ella, nació su primer hijo y, casi dos años después, llegó el segundo.

La boda fue igual de espontánea: ella le propuso matrimonio y se casaron por el civil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una ceremonia discreta, lejos de los reflectores.

Hoy, esa historia parece estar en pausa o quizá llegando a su capítulo final.