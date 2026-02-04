María José Suárez, ex de Mauricio Barcelata, intentó quitarse la vida, pero su hijo la salvó; esto reveló

Recientemente, María José Suárez ex de Mauricio Barcelata compartió un momento muy vulnerable en el podcast “Conversaciones chingonas”, donde contó que hace un año intentó quitarse la vida debido a una fuerte momento de quiebre.

Cabe señalar que, anteriormente, una fuente cercana a la expareja reveló a TVNotas que, durante el proceso de divorcio, Mauricio Barcelata se mostró especialmente preocupado por el bienestar emocional de sus hijos, ya que los pequeños habrían sido testigos del intento de su madre por quitarse la vida, una situación que, aseguran, los afectó profundamente.

María José ex de Mauricio Barcelata confiesa que intentó quitarse la vida, pero su hijo la vio / Redes sociales

“Sé que también hubo un daño muy fuerte emocional y psicológico para los chavos cuando vieron que su mamá se quería quitar la vida. Esa parte es la que más le preocupa a Mauricio, porque sus hijos se despiertan en las madrugadas con pesadillas. En la escuela los rechazan”, expresó nuestra fuente en septiembre de 2025.

Mauricio Barcelata pide el 60% de su sueldo / elpueblo.com

¿Por qué María José Suárez, ex de Mauricio Barcelata intentó quitarse la vida?

De acuerdo a lo que contó María José Suárez, el momento de quiebre tuvo que ver con una crisis que se detonó tras desbloquear un recuerdo del abuso sexual de’Chito’ Villegas, conductor de Bandamax, a quien denunció en 2025 de haberla viol4d0 y dr0gad0.

“Hasta hace año y medio recordé el día exacto... porque fue el día en que yo me intenté suicid4r. Yo no entendí porque ese domingo entré en una crisis mal no podía parar de llorar”, contó.

“Yo les decía: no sé qué me pasa, no sé, pero ya no puedo más con esto”, reveló María José, quien asegura llamó a su hermana.

El episodio sucedió cuando todavía era pareja de Mauricio Barcelata, pero no estaba en casa porque se había llevado a su hijo mayor a un partido de fútbol.

“Solo estaba con mi hijo menor. Mauricio no estaba, llevó a mi otro hijo al partido, y me tomé pastillas. Afortunadamente no me las tomé todas, porque entró mi hijo. Cuando entró, me arrepentí y le hablé a mi hermana. Le dije: ‘Necesito que me ayudes, acabo de tomar pastillas, no me quiero morir’. Eso es lo más doloroso que te puedo decir que he hecho, no por mí, sino por él. Él me dijo: ‘¿Qué hiciste, mamá?’, y le dije: ‘Perdóname’.” María José

María José ex de Mauricio Barcelata confiesa que intentó quitarse la vida, pero su hijo la vio / Redes sociales

María José Suárez, ex de Mauricio Barcelata, llevó a su hijo a terapia y le hizo una fuerte promesa

La conductora y actriz María José Suárez reveló que recibió ayuda psiquiátrica de inmediato y que también buscó apoyo para su pequeño. Lo llevó con una paidopsicóloga, quien le confirmó que, a pesar de la difícil escena que había presenciado, el niño se encontraba estable. Aun así, María José decidió tener una conversación honesta y amorosa con su hijo para explicarle lo que había ocurrido.

Además, le hizo una promesa firme: jamás volvería a atentar contra su vida y le aseguró que lo sucedido no tenía nada que ver con él ni con su hermano.

“Hablé con él, le dije perdóname no fue por ti, estoy rota. Es muy cansado vivir así no eres tú ni tu hermano me cansé y me dijo júrame que no lo vas a volver a hacer y le dije te lo juro por ti y tu hermano”, compartió María José Suárez.