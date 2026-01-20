Mauricio Barcelata, tras escándalo con María José Suárez, envía polémico mensaje en vivo ¿de su divorcio?

El nombre de Mauricio Barcelata volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de un emotivo mensaje que compartió durante una transmisión en vivo de Venga la alegría. Sus palabras, enfocadas en los “nuevos comienzos” para este 2026, generaron una oleada de reacciones entre la audiencia y sus compañeros, quienes le expresaron su respaldo al aire.

¿Mauricio Barcelata confirmó su divorcio de María José Suárez en Venga la alegría?

Durante la transmisión del lunes 19 de enero, los presentadores del programa dedicaron un espacio para expresar su apoyo a Mauricio Barcelata, conductor de Venga la alegría, quien tomó la palabra para reflexionar sobre los cambios personales que enfrenta en este nuevo año. En su intervención, habló sobre la posibilidad de volver a empezar y de encarar el futuro con una nueva perspectiva.

El mensaje fue emitido dentro de la sección “Es momento de…”, donde Barcelata compartió una serie de fotografías familiares junto a sus hijos. En dichas imágenes no apareció la madre de sus hijos, María José Suárez, detalle que fue notado por parte del público y que reforzó las versiones de una posible separación.

A pesar del impacto que generaron sus palabras, el conductor no confirmó ni mencionó de forma explícita un divorcio. Sin embargo, su discurso fue interpretado por la audiencia como una referencia a un proceso personal significativo, lo que incrementó las especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos.

Tras su mensaje, varios de sus compañeros reconocieron su apertura emocional y destacaron la importancia de seguir transmitiendo alegría en el programa, sin que se hiciera alusión directa a su situación marital.

¿Qué dijo Mauricio Barcelata sobre los “nuevos comienzos” en 2026?

En su mensaje, Mauricio Barcelata, famoso conductor, habló de la importancia de volver a empezar, subrayando que los nuevos inicios no implican partir desde cero, sino hacerlo con la experiencia adquirida. El conductor se refirió a este 2026 como una etapa de renovación personal y emocional.

“Este 2026 para mí, ahora, es momento de volver a empezar. Siempre puedes volver a empezar, ya no empiezas de cero, empiezas con experiencia. Tienes la oportunidad de volver a ser feliz” Mauricio Barcelata

Expresó al aire, palabras que rápidamente fueron retomadas por la audiencia. El mensaje fue acompañado por imágenes de momentos familiares, lo que añadió un componente emotivo a su participación. Aunque no hizo referencia directa a su relación con María José Suárez, el enfoque en la resiliencia y la búsqueda de la felicidad personal fue interpretado por usuarios como un reflejo de los cambios que atraviesa actualmente.

Hasta el momento, las declaraciones se mantienen en el terreno de lo personal y reflexivo, sin que exista una confirmación oficial sobre su situación legal o sentimental.

Mauricio Barcelata abre su corazón y habla de los nuevos comienzos.



EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/KpVi9oO5Le — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 19, 2026

¿Desde cuándo existen rumores de divorcio entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

Los rumores sobre una posible separación entre Mauricio Barcelata y María José Suárez comenzaron a circular desde hace varios meses. De acuerdo con versiones difundidas en medios de espectáculos, la pareja estaría en proceso de divorcio tras aproximadamente una década de matrimonio.

Aquí en TVNotas te contamos que ambos no habrían logrado llegar a un acuerdo legal y que existían diferencias que complicaban el proceso. En ese contexto, también se mencionó de manera especulativa que una posible infidelidad habría sido uno de los factores que detonaron la ruptura.

