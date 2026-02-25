María José estalla contra la prensa ¿por incómoda pregunta de sus compañeros de Kabah?

La cantante María José protagonizó un momento tenso con la prensa luego de que le hicieran preguntas relacionadas con la vida personal de sus amigos y excompañeros de grupo Kabah. La intérprete lanzó una puntual petición a todos los reporteros.

Te puede interesar: María José habla del amor de Federica Quijano y Vanessa Parés: ¿Hay distancia?

María José / Redes sociales

¿Por qué María José se incomodó con la prensa?

Durante la conversación con reporteros, María José fue cuestionada sobre la situación personal de su excompañera Federica Quijano. Ante ello, respondió que no tenía por qué hablar de la relación de su amiga, dejando en claro que cada persona maneja su vida privada de forma independiente.

“Es mi amiga… yo hablo con mis hermanas, hablo con todos, pero no te voy a hablar de su relación” María José

La cantante señaló que prefiere que las preguntas se centren en su música y proyectos actuales. Su postura fue directa: pidió que se le pregunte por ella y no por sus compañeros, enfatizando que no desea alimentar rumores ni especulaciones.

El momento generó atención porque evidenció su intención de delimitar los temas en sus encuentros con medios. Sin confrontaciones adicionales, reiteró que su prioridad es su trabajo y que la vida privada de sus allegados no forma parte de su discurso público.

Te puede interesar: María José le pide a Shakira que empiece su concierto puntual y la tunden en redes

¿Qué dijo María José sobre un reencuentro de Kabah?

Ante la pregunta sobre un posible reencuentro de Kabah, María José reconoció la importancia que el grupo tuvo en su formación artística. Señaló que siempre será una etapa significativa en su carrera y que mantiene cariño por sus excompañeros.

“Nunca digo que no, son mis hermanos, los quiero, los adoro, pero en este momento no hay planes para estar con ellos” María José

Con esta respuesta, aclaró que actualmente no existe un proyecto concreto para regresar a los escenarios como agrupación. Si bien no cerró la puerta de manera definitiva, puntualizó que su enfoque está en su etapa como solista.

Desde su salida del grupo, María José ha desarrollado una carrera independiente dentro del pop latino, consolidando su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Te puede interesar: Vive latino 2025: El festival celebra su 25 aniversario con grandes presentaciones

¿Qué nuevos proyectos tiene proximamente María José?

En el mismo encuentro con la prensa, la intérprete María José adelantó detalles sobre su próximo material discográfico. Explicó que se tratará de un álbum con canciones inéditas y que no incluirá duetos.

“Creo que lo importante es que la gente siga queriendo escuchar mi música, siga queriendo que les cante yo a los corazones rotos… pero siempre empoderando a la mujer” María José

El nuevo disco marcará una etapa enfocada en composiciones originales y en un mensaje centrado en la fortaleza femenina, línea que ha mantenido en distintos momentos de su carrera como solista.

Te puede interesar: María José está de luto, sufre una dolorosa pérdida y se despide con desgarrador mensaje