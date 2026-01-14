Integrante de Kabah termina en el quirófano tras brutal accidente en casa… ¡le pusieron injerto de cadáver!

Una integrante de Kabah vivió un accidente tan fuerte que terminó en el quirófano y con un procedimiento que pocos se atreven a contar. Lo que parecía un día común se transformó en una verdadera experiencia límite para una de las voces más queridas del grupo, cuando un percance en su propio hogar la llevó directo a una cirugía de emergencia.

El impacto fue tal que los médicos tuvieron que recurrir a un procedimiento tan delicado como sorprendente: un injerto de cadáver.

¿Quién de Kabah sufrió el accidente doméstico que terminó en una cirugía de emergencia?

De acuerdo con lo revelado en Ventaneando, la integrante de Kabah que vivió este alarmante accidente doméstico fue Federica Quijano. Todo ocurrió mientras la cantante realizaba arreglos en su casa, una actividad aparentemente rutinaria que terminó convirtiéndose en un momento de angustia total.

Según explicó el conductor Ricardo Manjarrez, un mueble pesado colapsó de forma repentina y cayó directamente sobre la mano de Federica Quijano, provocándole una lesión inmediata y sumamente dolorosa. El impacto fue tan fuerte que desde el primer momento quedó claro que no se trataba de un golpe menor.

La consecuencia fue una fractura severa en el dedo pulgar, una lesión mucho más delicada de lo que parecía a simple vista. El golpe no solo afectó el hueso, sino también tejidos y estructuras internas, lo que obligó a los médicos a trasladarla de urgencia para recibir atención especializada y evitar mayores complicaciones.

¿Por qué los médicos tuvieron que usar un injerto de cadáver en la cirugía de Federica Quijano?

Lo que más sorprendió y alarmó al público fue la revelación del procedimiento médico al que fue sometida la integrante de Kabah. Durante el programa, se explicó que la lesión fue tan profunda que los médicos se vieron obligados a realizar un injerto de cadáver para reconstruir la zona afectada.

Este tipo de injertos se utilizan cuando el daño en los tejidos es considerable y no es posible una reconstrucción convencional. En el caso de Federica, el procedimiento subrayó la gravedad real del accidente, más allá de lo que se percibe al hablar simplemente de una fractura.

Aunque el término puede resultar impactante, los especialistas recurren a estos métodos para preservar la funcionalidad, evitar infecciones y mejorar las posibilidades de recuperación. La cirugía fue compleja, pero necesaria para asegurar que la cantante pudiera recuperar movilidad y calidad de vida en la mano afectada.

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano y quién la está apoyando tras el accidente?

Tras el accidente que la llevó directo al quirófano, se dice que Federica Quijano permanece en la Ciudad de México, donde continúa su recuperación luego del delicado procedimiento que incluyó un injerto de cadáver. Aunque ella suele vivir en Mérida, tuvo que quedarse en la capital para recibir cuidados médicos especializados y evitar cualquier complicación durante su rehabilitación.

Y no está sola. A su lado se encuentra Vanessa Rodríguez Parés, su pareja, quien se ha convertido en su mayor soporte emocional y físico durante esta etapa. Vanessa, doctora de profesión, no se ha separado de ella y ha asumido un papel fundamental en sus cuidados diarios, acompañándola en todo este proceso que sacudió tanto su vida personal como la de sus seguidores.