María José le pide a Shakira que empiece su concierto puntual y la tunden en redes

Los retrasos de Shakira en el arranque de sus conciertos en Ciudad de México han generado molestias entre sus fans. Aunque el espectáculo termina dejando satisfechos a su público, prueba de este cariño, Shakira se emocionó hasta las lágrimas y fue ovacionada por más de un minuto. Hubo la versión de que Shakira pidió un médico y esa podría haber sido la causa del retraso.

Sin embargo, muchos coinciden en que esperar hasta casi dos horas para que inicie es demasiado. Entre ellos, María José, cantante y admiradora de la colombiana, no dudó en hacerle una peculiar sugerencia a Shakira.

María José pide puntualidad a Shakira

La exintegrante de Kabah asistirá a uno de los shows junto a su hija y, en tono sarcástico, pidió a Shakira que fuera puntual en su próxima presentación, ya que su pequeña debía madrugar para ir a la escuela.

“Querida Shakira, amiga mía, por el anillo que nos une, quería pedirte si podías empezar tu concierto de mañana a las 8:30, a más tardar 9, porque todos los niños van a la escuela al día siguiente y mi hija también”. María José

La cantante de 49 años explicó que su hija y sus amigas tenían planeada una visita al Planetario al día siguiente, por lo que si el concierto terminaba demasiado tarde, despertarlas a las 6 de la mañana sería todo un reto.

“Si acabamos 12:20 vamos a llegar 1:30 a la casa y pues 6 de la mañana va a estar medio imposible, por fa, ¿puedes empezar a las 8 de la noche?”. María José

Cibernautas critican a María José por su comentario a Shakira

Si bien algunos usuarios apoyaron la solicitud de María José y pidieron a Shakira mayor puntualidad, otros la atacaron en redes sociales.

Le recordaron ocasiones en las que supuestamente ella misma no ha iniciado sus conciertos a tiempo y cuestionaron que los niños asistan a eventos de este tipo con horarios tan extendidos.

María José responde a las críticas de fans de Shakira

Ante la ola de críticas, María José decidió aclarar la situación con un segundo video, en el que pidió a los internautas que se lo tomaran con más humor.

“Oye, definitivamente no saben reírse, ¿verdad? De la vida. Yo sé que Shakira no me va a pelar. Es broma, ¿sí saben, no? Sarcasmo”, expresó, y dejo claro que su petición no era más que un comentario en tono de juego.

Sin embargo, la discusión en redes continúa, con opiniones divididas entre quienes exigen puntualidad en los espectáculos y quienes consideran que las críticas a Shakira son exageradas.

Pati Chapoy revela posible causa de retrasos en el concierto de Shakira

Aunque la artista explicó que la demora se debió a problemas logísticos, el aire y luego por el tráfico, recientemente la periodista Pati Chapoy reveló en ‘Ventaneando’

Durante el programa de espectáculos, Pati Chapoy aseguró que Shakira necesitó asistencia médica antes de su concierto este fin de semana en el Estadio GNP Seguros.

“Espero que esté bien de salud porque (supe que) consultó a un neumólogo”, afirmó la periodista, sin precisar la gravedad del padecimiento. No obstante, aseguró que el tratamiento recibido le permitió cumplir con su agenda y ofrecer un espectáculo de calidad.

