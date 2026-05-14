Periodista de TUDN confirma muerte de colega e ícono de la TV mexicana; lanza mensaje: “Pronta resignación”

A unas semanas de que el reconocido periodista deportivo, Rubén Rodríguez, anunciara la muerte de su padre, una nueva tragedia enlutece a la televisión deportiva.

Este 14 de mayo se confirmó la muerte de un querido periodista deportivo mexicano que marcó época. Con un triste mensaje en redes, cientos de internautas despidieron a la figura televisiva. Te contamos de quién se trata.

“Fallece a los 41 años querido periodista deportivo / Pixabay

¿Cómo anunciaron la muerte de un reconocido periodista deportivo mexicano?

Este jueves se confirmó la muerte de Ángel Robles, reconocido conductor y comentarista que durante décadas se convirtió en una de las voces más emblemáticas del futbol regiomontano.

El periodista de TUDN, Antonio Nelli, informó sobre el fallecimiento mediante una publicación en su cuenta de X, donde dedicó un emotivo mensaje al histórico conductor de Canal 28.

“ Q.E.P.D Don Ángel Robles Un ícono de la televisión deportiva regiomontana. Pronta resignación para familiares y amigos ”, escribió Nelli.

Por otra parte, Alex Robles, presunto hijo del fallecido comunicador, utilizó sus redes sociales para despedir a su padre: “ Q.E.P.D. mi apá, Don Ángel Robles Cárdenas” , acompañado de una fotografía juntos.

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Anuncian muerte del periodista Ángel Robles / X: Antonio Nelli

¿De qué murió el periodista deportivo mexicano Ángel Robles?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte del periodista Ángel Robles, ni su familia, ni colegas del ámbito han revelado más detalles.

En la publicación hecha por su hijo, cientos de personas han despedido a la figura de la televisión, mostrando también su aprecio como persona, pero también por su gran trayectoria:



“No hay palabras, un fuerte abrazo”,

“Mi más sincero pésame dios le des el consuelo en paz descanse mi tío Ángel Robles” y,

“Descanse en paz el de “una noche antes del clásico”.

Algunos seguidores incluso compartieron fragmentos de antiguas emisiones y fotografías del comentarista, recordando su previa a los partidos más importantes de la Liga MX.

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Hijo de Ángel Robles se despide de su padre / FB: Alex Robles

¿Quién fue Ángel Robles y en qué programas participó?

Ángel Robles logró construir una sólida carrera el la televisión regiomontana gracias. Durante muchos años fue una de las figuras más reconocidas de Canal 28, medio desde el cual impulsó programas deportivos que se volvieron tradición para los aficionados de Nuevo León.

Uno de los espacios más recordados fue “ La noche antes del clásico ”, programa dedicado a calentar el ambiente previo a los encuentros entre los C.F. Monterrey y los Tigres UANL, considerados uno de los clásicos más intensos del futbol mexicano.

Además de conductor, también destacó como analista deportivo, participando en espacios de opinión donde abordaba el desempeño de clubes, entrenadores y jugadores.

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