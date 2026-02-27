Laura G relata el angustiante momento que vivió tras creer que “envenenó” a su hijo: “¡Sálvame, mamá!”

La exconductora de “Venga la alegría”,Laura G compartió en TikTok el fuerte susto que vivió con su hijo luego de que, en plena comida, el niño comenzara a llorar y a quejarse de dolor. Entre lágrimas, el pequeño gritaba: “¡Sálvame, mamá!”, lo que desató el pánico de la también locutora de radio.

¿Qué le pasó al hijo de Laura G? Esto contó la conductora

Laura G explicó que un día antes había preparado una receta de pollo con yogurth griego que vio en Instagram. Aunque confesó que el platillo “se le pasó” un poco, aseguró que parecía estar en buen estado. Después de recoger a sus hijos en la escuela, se sentaron a comer y fue entonces cuando ocurrió todo.

“Yo juré que había envenenado a mi hijo con un pollo”, contó. Según relató, el niño probó la comida y comenzó a retorcerse del dolor. En cuestión de minutos estaba llorando y gritando desesperado. Laura dijo que en ese momento pensó que algo grave estaba pasando.

¿Qué dijo Laura G sobre el estado de salud?

Laura G reveló que empezó a hacerse mil preguntas. Creyó que podía tratarse de una intoxicación, aunque ella estaba comiendo lo mismo y se sentía bien. También pensó en apendicitis. De inmediato, llamó a su mamá y a su pediatra, quien le recomendó llevarlo a revisión para descartar cualquier problema mayor. Sin perder tiempo, lo cargó y salió rumbo a una clínica.

“Íbamos corriendo, lo subí cargando porque no podía caminar”, recordó.

Al llegar, el doctor lo recibió y comenzó a revisarlo. Mientras le tomaban los signos vitales, Laura aseguró que estaba temblando del miedo.

¿Qué enfermedad tenía el hijo de Laura G?

Después de revisarlo, el doctor descartó que fuera apendicitis. Poco a poco el hijo de Laura G comenzó a sentirse mejor.

“El doctor me dice: ‘No es apéndice’. Perfecto… y mi hijo empieza: ‘me siento mejor’”, contó con alivio.

El especialista le explicó que probablemente se trató de un cólico o incluso de un gas. “Pero yo le decía: ‘revíselo bien’. Y de la nada él se levanta… y yo de: ‘oye, estabas en un llanto’”, relató aún sorprendida.

Afortunadamente, todo quedó en un susto.Sin embargo, Laura admitió: “Pero el estrés, ¿quién me lo quita? No sé si les ha pasado”, expresó desahogándose sobre la angustia que vivió como madre.

“Afortunadamente, el niño está perfecto; hoy comió sin problema, pero el estrés nadie se lo quita. No sé si les ha pasado”, expresó en un video de TikTok que grabó desde su auto, donde compartió el tremendo susto que le hizo pasar su hijo.

