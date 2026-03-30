¿Quién fue el papá de Curvy Zelma? Reviven entrevista en la que revela mala relación | VIDEO

Curvy Zelma, participante de La casa de los famosos 6 de Telemundo, recibió la triste noticia de que su padre Abraham Cherem Kanan murió, ¿quién era y por qué tenían una mala relación? Una entrevista reveló detalles y aquí en TVNotas te contamos todo.

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Una entrevista de 2023 de Curvy Zelma vuelve a circular tras el fallecimiento de su padre. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte del papá de Curvy Zelma, habitante de La casa de los famosos?

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la mañana de este 30 de marzo de 2026, durante el programa Sale el sol, el fallecimiento de Abraham Cherem Kanan, papá de Curvy Zelma, noticia que generó reacciones inmediatas entre la audiencia. El anuncio se dio en vivo, lo que provocó sorpresa entre los televidentes y trasladó la conversación a redes sociales, donde comenzaron a surgir dudas en torno a los detalles de lo ocurrido.

Tras el anuncio, uno de los puntos que más ha generado conversación es la forma en que esta información podría llegar a la conductora, quien actualmente se encuentra dentro del reality. En redes sociales, usuarios han planteado preguntas sobre el momento y las condiciones en las que será informada de esta situación, lo que ha mantenido el tema en tendencia durante las últimas horas.

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Reviven entrevista de Curvy Zelma: así habló de su relación con su papá. / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Curvy Zelma y su papá?

En una entrevista realizada en 2023, Curvy Zelma abordó de manera directa la relación que ha tenido con su padre, un tema que, según explicó, ha sido parte de su historia personal desde temprana edad. Durante la conversación con Exa, compartió que el vínculo entre ambos ha sido distante, marcado por circunstancias familiares que influyeron en su desarrollo.

“No tengo mucha relación, para serte honesta, pues con mi papá ahí medio que voy hablando. Él se separó de mi mamá al año, entonces como que nunca lo conocí muy bien”. Curvy Zelma.

La conductora también explicó que, con los años, ha tomado decisiones enfocadas en su bienestar personal, pese a que acepta las decisiones que sus padres .

“Yo también entiendo y respeto este tema de que son tus papás y todo eso, pero también la gente debe de entender y respetar que cuando no son personas que quizás no te hacen mucho bien a tu estabilidad mental, prefiero no tener eso cerca, pero tengo dos hermanas increíbles que son como mis mamás… ya estoy acostumbrada a eso, es doloroso, hay fechas”, dijo Curvy Zelma.

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¿Cómo era la relación? Curvy Zelma lo contó y hoy su testimonio resurge. / Redes sociales

¿Quién fue Abraham Cherem Kanan, papá de Curvy Zelma?

Abraham Cherem Kanan, nacido en 1954, fue un empresario mexicano reconocido dentro de la comunidad judía en México. Además, era padre de Curvy Zelma, participante de La casa de los famosos, cuyo nombre real es Zelma Cherem, así como de Linda Cherem, chef que recientemente se integró como colaboradora del mismo programa matutino donde se dio a conocer la noticia.

A través de las redes sociales de Curvy Zelma se dio a conocer que el señor Cherem Kanan fue enterrado y le pidieron a la influencer que continúe con su permanencia en La casa de los famosos 6.

“Nuestro papá ya fue enterrado. Como familia, le pedimos a Zelma que continúe dentro del programa, siguiendo el curso natural del concurso. “Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que hemos recibido en estos momentos tan difíciles”, dijo el equipo y familia de Curvy Zelma.

Puntualizaron diciendo que “nuestro papá descansa en paz, y nosotros, como familia, permanecemos unidos. Gracias a la producción por su acompañamiento y sensibilidad, y gracias a todos ustedes por estar presentes”.

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