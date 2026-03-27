La casa de los famosos 2026: ‘El Divo’ olvida las cámaras y se manosea su “amiguito” antes de dormir: VIDEO

En La casa de los famosos 2026 ‘el Divo’ es, en definitiva, un polémico habitante que ha protagonizado diversos momentos que ya forman parte de las redes sociales. Desde discusiones y peleas, hasta íntimas escenas que lo han hecho una figura viral. Recientemente se difundió un fragmento en el que el cantante cubano se andaba “manoseando”. ¡Así como lo lees!

Eduardo Antonio, mejor conocido como ‘el Divo’ / Redes sociales

¿Cómo lucía ‘el Divo’ antes de entrar a La casa de los famosos 2026?

En imágenes de sus inicios, ‘el Divo’ se caracterizaba por un estilo más clásico, con peinados más discreto y ropa apegada a la moda de los principios de los 2000. En cuanto a su rostro, el cubano no tenía intervenciones visibles.

En las fotografías de esa etapa se le aprecia con un look sencillo, alejado de los cambios estéticos que más adelante definirían su imagen pública.

En redes sociales han circulado comparaciones que evidencian la transformación entre el Eduardo Antonio de sus comienzos y el artista que actualmente se deja ver en alfombras rojas y programas de televisión.

Hoy en día, su piel se percibe más lisa, sus facciones más marcadas y sus atuendos mucho más atrevidos.

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‘El Divo’ antes y después / Redes sociales y canva

¿'El Divo’ se tocó en La casa de los famosos 2026?

No es la primera vez que a un habitante de La casa de famosos 2026 se le olvida que hay cámaras que los “espían” 24/7. Ahora la víctima fue ‘el Divo’, quien ya es viral en redes, quienes lo tachan de “anti-higiénico”.

En la grabación que circula en redes, puede observarse al cantante cubano recostado en su cama, mientras él mantiene conversación con alguien que no aparece en el plano y con las luces apagadas, procede a meter la mano bajo su pantalón.

Posteriormente, se observa que comienza a hacerse movimientos en lo que para muchos significa que está tocando su “amiguito”. El vídeo de X tiene el siguiente mensaje: “ ‘El Divo’ es un enfermo pervertido ”, para que después se generara un debate en los comentarios:



“Eso se llama rascarse los hue...”,

“Poca higiene tiene el Divo” y,

“Asquerooooso el tipo”.

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Divo es un enfermo pervertido. Que puto asco 🤮 #LCDLF6

pic.twitter.com/T61qoWBFJV — Rosa Lee 🐦‍🔥🇩🇴 (@soyrosarose) March 27, 2026

¿A qué se dedica ‘el Divo’, actual habitante de La casa de los famosos 2026?

Eduardo Antonio Jiménez López, mejor conocido como ‘el Divo de Placetas’, nació en 1968 y adoptó este apodo como parte de una identidad artística que ha mantenido a lo largo de los años y que lo ha diferenciado en la industria.

Tras establecerse en Estados Unidos, particularmente en Miami, logró posicionarse dentro del ámbito de la música latina.

Al mismo tiempo que desarrollaba su carrera musical, participó en distintos programas de televisión, entrevistas y especiales, lo que contribuyó a consolidar su presencia en los medios.

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