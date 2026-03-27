¿Laura Zapata fuera de La casa de los famosos 2026? Piden expulsión tras comentarios “racistas”, ¿qué dijo?

La más reciente gala de La casa de los famosos 2026 se vio envuelta en una fuerte controversia luego de que la actriz Laura Zapata protagonizara un momento que generó indignación entre la audiencia. Sus declaraciones dirigidas al participante conocido como “el Divo” fueron calificadas por usuarios en redes sociales como “racistas”, desatando una ola de críticas que rápidamente escaló fuera del reality. ¿Qué fue lo que dijo?, ¿será expulsada?

¡Explota el reality! Quieren a Laura Zapata en La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Qué habitantes están nominados en la sexta semana de La casa de los famosos 2026?

El pasado miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la gala de nominaciones de la sexta semana de La casa de los famosos 2026, y el único participante que no corre riesgo de eliminación es Kenny, quien ganó el liderazgo semanal y, con ello, la inmunidad.

Además, Kenny obtuvo el derecho de competir por la salvación, lo que le permitiría rescatar a uno de los nominados de la placa.

Tras la gala, los habitantes que están en peligro de abandonar el programa son:



Fabio

Stefano

Caeli

El Divo

Curvy

Jailyne

Laura

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La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué dijo Laura Zapata en La casa de los famosos 2026 y por qué la consideran “racista”?

Durante el posicionamiento en La casa de los famosos 2026, Laura Zapata se dirigió directamente a “el Divo” con un mensaje que generó controversia tanto dentro como fuera de La casa.

La actriz mencionó que el cantante cubano es una persona falsa, al igual que todas las “joyas” que carga, además, aseguró que él le dio la espalda a los suyos:

Sabes, cuando ofendieron a tu raza, porque tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla, cuando ofendieron a los de tu raza, te quedaste callado. (...) 48 horas vi a Yorch llorando, 24 horas vi llorando a Celineé y tú fuiste incapaz de apoyar a los de tu raza. Laura Zapata

Las palabras de la actriz no pasaron desapercibidas. En cuestión de minutos, el fragmento se viralizó y muchos tacharon a la primera actriz de “racista”. Estas fueron algunas de las reacciones:



“Y decían que Oriana era la racista”,

“En el reality de Colombia los corrieron por eso” y,

“La van a seguir protegiendo”.

Otros internautas piensan que el clip está sacado de contexto, pues fue un ejemplo que ella decidió aplicar para poder dar a entender que “el Divo” le dio la espalda a los compañeros de su cuarto. De igual manera, la Jefa pidió que se omitieran comentarios sobre “razas”.

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¿Laura Zapata agredió físicamente al “Divo” tras la gala de posicionamiento?

La polémica no se limitó a las palabras. Minutos después del posicionamiento, la tensión dentro de La casa de los famosos 2026 aumentó cuando Laura Zapata protagonizó un altercado más directo con “el Divo”.

De acuerdo con lo mostrado en la transmisión, la actriz lanzó un collar en dirección al participante mientras lo insultaba, gritándole “poco hombre”. Este comportamiento fue percibido por la audiencia como una agresión, lo que intensificó aún más las críticas.

El incidente encendió las alarmas entre los seguidores del programa, quienes consideraron que la situación rebasó el ámbito del conflicto verbal para convertirse en un acto que podría poner en riesgo la integridad de los concursantes.

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