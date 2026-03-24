Ricardo Peralta se burla de Kunno por su eliminación de La casa de los famosos; revive mensaje y fuerte VIDEO

La reciente eliminación de Kunno de La casa de los famosos en su versión de Telemundo volvió a colocar su nombre en tendencia. En medio de la conversación digital, el también influencer Ricardo Peralta reaccionó desde sus redes sociales con un video que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del programa.

Te puede interesar: La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el quinto eliminado HOY, lunes 23 de marzo? ¿Hubo doble expulsión?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno en su video la vez que Ricardo Peralta salió de La casa de los famosos México?

Tras la eliminación de Ricardo Peralta en la edición mexicana del reality en 2024, Kunno publicó un video en sus redes sociales donde reaccionaba a la salida del influencer. En ese clip, el creador de contenido utilizó la frase:

“Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él.” Kunno

El video se difundió ampliamente en plataformas digitales, donde fue retomado por usuarios que seguían el programa. En ese entonces, la reacción de Kunno formó parte de la conversación en torno al desempeño de Peralta dentro de la casa, particularmente tras una participación que generó diversas opiniones en redes sociales.

Además, el material llamó la atención por elementos visuales como el cambio de imagen del influencer, quien en ese momento lucía el cabello rubio, un detalle que posteriormente sería retomado en nuevas publicaciones relacionadas con este intercambio digital.

Te puede interesar: ¿Thalía reacciona a los pleitos de Laura Zapata en La casa de los famosos? Sorprende con inesperado gesto

Kunno / Redes sociales

¿Cómo se burló Ricardo Peralta de Kunno tras su salida de La casa de los famosos?

Luego de la salida de Kunno de la versión de Telemundo de La casa de los famosos, Ricardo Peralta publicó en sus redes sociales un video en el que recrea el clip original que Kunno había compartido tras su eliminación en 2024.

En el contenido, Peralta repite la misma frase:

“¡Quiere llorar! ¡quiere llorar!, ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La casa de los famosos de Telemundo” Ricardo Peralta

Retomando el tono del video previo. Además, en la plataforma X, Ricardo publico la frase Karma, un elemento que usuarios identificaron como una referencia directa al nombre de Kunno.

Otro aspecto que llamó la atención fue que, al igual que en el video original de Kunno, Ricardo Peralta aparece con el cabello rubio, lo que reforzó las similitudes entre ambas publicaciones. El video fue difundido en redes sociales, donde generó comentarios y reacciones de seguidores del reality.

Te puede interesar: ¿Habitante de La casa de los famosos le fue infiel a su novio? Aseguran que la dejó de seguir, tras ‘cuerno’

¿Qué otras comparaciones se volvieron polémicas durante la participación de Kunno en La casa de los famosos?

Durante la participación de Kunno en la edición de Telemundo del reality, surgieron múltiples comparaciones con el paso de Ricardo Peralta en La casa de los famosos México. Estas comparaciones se originaron principalmente por declaraciones similares realizadas por ambos dentro del programa.

Uno de los momentos que detonó la conversación fue una frase de Kunno durante una charla sobre nominaciones:

“Quieren nominar aquí a los fuertes, a todos los mayores posibles para irnos uno por uno”. Kunno

Usuarios en redes sociales recordaron que Peralta expresó algo similar en su temporada:

“No está de más decir que los más poderosísimos de ‘La casa’ estamos de tu lado”. Ricardo Peralta

A partir de estas coincidencias, comenzaron a circular videos editados que colocaban ambas declaraciones en paralelo, destacando similitudes en el discurso sobre los participantes considerados “fuertes” dentro del juego.

Además, tras la viralización de estas comparaciones, Ricardo Peralta respondió en la sección de comentarios de una publicación con la frase:

“Les digo que todas somos la misma, bueno no, ella es más mala”. Ricardo Peralta

Te puede interesar: La casa de los famosos 2026: Caeli y Oriana protagonizan fuerte pelea, ¿anuncian expulsión? VIDEO