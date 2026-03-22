¿Thalía reacciona a los pleitos de Laura Zapata en La casa de los famosos? Sorprende con inesperado gesto

La tensión entre Laura Zapata y Thalía volvió a encenderse, pero esta vez frente a miles de espectadores. En medio de los pleitos dentro de “La casa de los famosos 2026", el nombre de la cantante salió a relucir, en un fuerte pleito que protagonizó la villana de telenovleas.

Lo que nadie esperaba era la reacción de Thalía que sorprendió en redes sociales con un gesto que ya está dando mucho de qué hablar, ¿será que está al pendiente de la participación de Laura Zapata?

Laura Zapata rompe en llanto en La Casa de los Famosos tras gritos de Stefano Piccioni / Redes sociales

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¿Qué dijo Laura Zapata sobre Thalía en La casa de los famosos 2026?

Todo ocurrió durante una fuerte discusión dentro del reality, cuando una de las participantes lanzó un comentario directo contra Laura Zapata, asegurando que no tenía familia debido a supuestos celos hacia su hermana.

“Tú no tienes hermana por el odio que le tienes a tu hermana. No tenemos la culpa de que tu hermana sea tan talentosa y tú no. No tenemos la culpa. Un saludo a Thalía, gracias. Te entendemos, Thalía; estamos contigo”, expresó Oriana Marzolli, enemiga declarada de Laura dentro del reality.

Lejos de reaccionar con enojo, Zapata sorprendió por su actitud. Con calma, respondió:

“Se me resbala lo que dice… Thali, hermanita chula, te quiero mucho, hermana” Laura Zapata

El momento no solo desactivó parcialmente la tensión, sino que dejó ver un lado más conciliador de la actriz, quien incluso aprovechó las cámaras para enviarle cariño a su famosa hermana, pese al historial complicado entre ambas.

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Laura Zapata / Redes sociales

¿Por qué Thalía y Laura Zapata están distanciadas?

La relación entre las hermanas ha sido todo menos sencilla. En distintas entrevistas, Laura Zapata ha hablado abiertamente sobre los conflictos familiares que la alejaron de sus medias hermanas, incluyendo a Thalía.

Según la actriz, las diferencias surgieron por situaciones que considera imperdonables, relacionadas con el trato hacia su abuela Eva Mange y problemas económicos familiares. “Dejaron de ser mis hermanas”, llegó a declarar en tono contundente, dejando claro el nivel de fractura en la familia.

Además, Laura Zapata se molestó cuando Yolanda Andrade hizo comentarios en su contra. Según la actriz, aunque le pidió a Thalía que interviniera y callara a su amiga, esto no ocurrió, lo que la enfureció aún más. La tensión con sus hermanas se intensificó tanto que Laura decidió distanciarse y no asistir al funeral de Ernestina Sodi, aunque sí expresó su dolor por la pérdida.

Durante años, este distanciamiento parecía definitivo, alimentado por declaraciones públicas, reproches y silencios incómodos.

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Thalía sigue a su hermana Laura Zapata en redes tras ser humillada en La casa de los famosos 2026

Sin embargo, en medio de la polémica actual, ocurrió algo que nadie veía venir. Tras el episodio en el reality, donde Laura Zapata fue comparada con su hermana en tono despectivo, Thalía decidió seguirla en Instagram.

Cabe señalar que la misma Laura Zapata ha dicho en varias entrevistas que no le interesa retomar el contacto con Thalía y hasta ha revelado que la tiene bloqueada de sus redes sociales.

El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo silencioso, justo después de que Zapata fuera exhibida en televisión. Para los fans, este simple “follow” podría significar mucho más: ¿un intento de reconciliación?

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