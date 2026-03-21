¿Habitante de La casa de los famosos le fue infiel a su novio? Aseguran que la dejó de seguir, tras ‘cuerno’

La casa de los famosos continúa generando conversación dentro y fuera de la pantalla. En esta ocasión, el nombre de Curvy Zelma se colocó en el centro de la polémica luego de que su cercanía con algunos participantes despertara comentarios entre sus compañeros y usuarios en redes sociales.

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Curvy Zema despide a querido miembro de su familia / Redes sociales

¿Curvy Zelma fue infiel dentro de ‘La casa de los famosos’?

Durante su estancia en el segmento conocido como “El destierro”, Curvy Zelma convivió con Kenny Rodríguez, lo que generó comentarios por parte de Jailyne Ojeda, quien mantiene un vínculo cercano con él. La influencer expresó su incomodidad por la forma en que la conductora interactuaba con otros hombres dentro de La casa.

En una conversación entre Jailyne y Kenny, quienes estarían iniciando una relación, la influencer cuestionó la interacción del participante con Curvy Zelma durante “El destierro”. Jailyne aseguró que la conductora estaría “ofreciéndose” a los hombres de la casa, mientras que Kenny respondió a los señalamientos recordándole que ella tiene pareja: “Pero ella tiene novio”, dijo ante los reclamos.

“Ella anda ofreciéndole su cuerpo a todos los hombres de la casa, quiere ver quién reclama su cuerpo” Jailyne Ojeda

Posteriormente, durante uno de los posicionamientos, Jailyne encaró a Curvy Zelma y le expresó la incomodidad, según dijo, de algunos hombres dentro de la casa por sus acercamientos, llegando a llamarla “acosadora”. También hizo referencia a lo ocurrido con Kenny durante “El destierro”, ante lo que Curvy respondió.

“Tú no estuviste ahí y a mi no me importa si crees que soy acosadora o no, yo sé quien soy y sé lo que he hecho o no, tengo una pareja gracias a todos por preocuparse por mi” Curvy Zelma

Tras ese intercambio, Jailyne lanzó un comentario sobre la pareja de la conductora, a quien calificó como “payaso”, lo que desató una ola de palabras hasta que “la Jefa” intervino para llamarles la atención.

Hasta el momento, dentro de lo mostrado en el programa, no se ha evidenciado que Curvy Zelma haya tenido un comportamiento que confirme una infidelidad. Las interacciones que han generado conversación forman parte de la convivencia y dinámicas propias del formato del programa.

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Jailyne Ojeda, habitante de LCDLF Telemundo / Redes sociales

¿Qué se sabe del novio de Curvy Zelma tras la polémica?

El nombre de la pareja de la conductora Curvy Zelma, identificado como Yayo, también comenzó a circular en medio de la controversia. Aunque él no ha emitido declaraciones públicas, el actor y conductor Jorge Villalobos compartió información tras haber tenido contacto con él.

En entrevista con el periodista Gerardo Escareño para el programa “Vaya vaya TV”, Villalobos explicó que Yayo es una persona que no pertenece al medio del espectáculo y que ha optado por mantenerse al margen de la situación.

De acuerdo con su testimonio, el novio de Curvy Zelma respeta su participación en el reality y evita involucrarse en polémicas mediáticas. También señaló que no existe, desde su perspectiva, un motivo que justifique declaraciones públicas o confrontaciones relacionadas con lo que ocurre dentro del programa.

“Él es una persona que no está involucrada en el medio, él es una persona que respeta mucho, él es una persona que se mantiene al margen... Él está mega contento apoyando a la Curvy, que lo está haciendo increíble, y, te lo prometo, él no quiere salir porque no hay que salir a hablar de más porque no hay un motivo grande para hacerlo. Pero él está feliz con la participación de la Curvy” Jorge Villalobos

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¿Por qué dicen que el novio de Curvy Zelma la dejó de seguir en redes?

Paralelamente a lo ocurrido en televisión, en redes sociales comenzó a circular una versión que apunta a un posible distanciamiento entre Curvy Zelma y su novio. Una publicación de la cuenta “La comadrita” indicó que el novio de Curvy Zelma habría dejado de seguirla en Instagram, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una señal de conflicto.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados sobre este supuesto cambio en redes sociales ni sobre una ruptura sentimental. Tampoco se ha emitido un posicionamiento directo que relacione esta versión con los hechos ocurridos dentro del reality.

Mientras tanto, Jorge Villalobos reiteró que, según lo que él conoce, la pareja se mantiene estable y que Yayo continúa apoyando la participación de Curvy Zelma en el programa. Asimismo, defendió que las interacciones de la conductora forman parte del contenido que genera interés entre la audiencia y no implican una situación fuera de lugar.

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