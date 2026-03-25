¡Kunno rompe en llanto! Tras ser eliminado de La casa de los famosos revela que, ¡su mayor miedo se cumplió!

El creador de contenido Kunno rompió en llanto tras convertirse en el quinto eliminado de La casa de los famosos de Telemundo, que ha sido una de las más polémicas por los conflictos, peleas y niveles de violencia, ¿qué dijo el influencer? Te revelamos todos los detalles.

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Kunno se quiebra al salir de La casa de los famosos y confiesa que estaba asustado. / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Kunno de La casa de los famosos?

La salida de Kunno de La casa de los famosos se definió a través del sistema de votación del público, mecanismo habitual del programa. Durante la gala de eliminación, el influencer permaneció en la zona de riesgo junto a otros participantes: Fabio, Julia, Horacio, Curvy y Oriana, mientras se daban a conocer los resultados de cada ronda.

Conforme avanzó la dinámica, los concursantes fueron salvados uno a uno hasta que la decisión final quedó entre Kunno y Curvy. Fue entonces cuando la audiencia determinó que Kunno debía abandonar la competencia, en un momento que se dio en medio de recientes ajustes en las reglas del reality, aunque en este caso se mantuvo el proceso tradicional.

Tras conocerse el resultado, Kunno compartió sus primeras impresiones sobre su salida y la forma en que vivió ese momento. “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera...”, expresó, al referirse a la incertidumbre que experimentó al no tener información del exterior durante su estancia en el programa.

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Kunno es el quinto eliminado de La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno tras ser eliminado de La casa de los famosos?

Durante la gala de La casa de los famosos, Kunno reaccionó a su salida y reveló el miedo que tenía por regresar al ojo público luego de su comportamiento en el reality show, donde tuvo algunas peleas, una de ellas con ‘el Divo’ por su sexualidad.

“Tenía mucho miedo de estar aquí. Estoy muy confundido, todavía estoy un poco en shock, no me esperaba estar aquí. Siento que entré a una casa difícil, donde encontré a un grupo de personas que se reflejaban a mis amigos afuera y a mi familia, por eso les tuve que ser muy leal hasta el día de ahora y no puedo no serles leal” Kunno

En medio de sus palabras, el conductor Javier Poza intervino para responder a lo que estaba expresando, señalando que no tenía que sentirse con miedo. La interacción se dio mientras Kunno continuaba hablando sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos de Telemundo.

“Y salgo siendo feliz de que a lo mejor no fue suficiente ser leal, pero para mí sí y con eso me quedo”, puntualizó el influencer Kunno entre lágrimas, al referirse a la forma en que decidió conducirse durante su estancia en la casa.

Cabe señalar que en redes sociales corrió el rumor de que el influencer presuntamente habría pactado su salida del reality. Esto supuestamente para ser parte de la boda de Ángela Aguilar, pues reveló que él sería el damo de honor. Sin embargo, esto se quedó en calidad de rumor, dado que Kunno no ha confirmado estas especulaciones.

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Kunno fue parte de la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Quién es Kunno, exparticipante de La casa de los famosos?

Kunno es un influencer originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el 8 de mayo del 2000. Alcanzó popularidad en 2020 a través de TikTok, donde comenzó a compartir videos que rápidamente se difundieron en la plataforma, lo que lo llevó a consolidar una audiencia amplia en redes sociales.

Su crecimiento en el entorno digital estuvo marcado por contenidos virales, entre ellos la llamada “Kunno Caminata”, una coreografía que se replicó entre usuarios. A partir de ese momento, expandió su presencia a otras plataformas como YouTube, donde continuó generando contenido relacionado con su vida cotidiana y distintos proyectos personales.

Además de su actividad en redes sociales, ha incursionado en la música y ha participado en programas de entretenimiento, lo que ha ampliado su exposición en medios. También suele compartir aspectos de su vida personal, incluyendo momentos con su entorno cercano y experiencias que forman parte de su trayectoria como figura pública, así como su polémica amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

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