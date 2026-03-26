¿Se desata guerra legal en La casa de los famosos? Amenazan con demandas por presunta difamación de acoso

La polémica alrededor de Curvy Zelma y Jailyne Ojeda en La casa de los famosos continúa generando reacciones fuera del reality. Ahora, una nueva arista surge luego de que Nahomi Mejía, amiga de la conductora y modelo trans, revelara que el equipo de la participante ya analiza acciones legales tras las acusaciones que han circulado en su contra dentro del programa.

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La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Jailyne Ojeda y Curvy Zelma en La casa e los famsos?

El conflicto tiene su origen en varios señalamientos realizados por Jailyne Ojeda durante la convivencia en el programa. En una conversación con Kenny Rodríguez, la influencer lanzó comentarios sobre la conducta de Curvy Zelma en La casa.

“Ella anda ofreciéndole su cuerpo a todos los hombres de la casa, quiere ver quién reclama su cuerpo” Jailyne Ojeda

Posteriormente, durante un posicionamiento, la influencer confrontó directamente a la conductora, señalándola incluso de incomodar a otros participantes y utilizando el término “acosadora”. Ante esto, Curvy Zelma respondió frente a sus compañeros:

“Tú no estuviste ahí y a mí no me importa si crees que soy acosadora o no, yo sé quién soy y sé lo que he hecho o no, tengo una pareja, gracias a todos por preocuparse por mí”. Curvy Zelma

Tras este intercambio, la discusión escaló cuando Jailyne también hizo comentarios sobre la pareja de Curvy, lo que obligó a la producción a intervenir para frenar la confrontación.

Hasta ahora, dentro de lo mostrado en el programa, no se ha presentado evidencia que confirme los señalamientos de acoso o infidelidad.

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Jailyne Ojeda, habitante de LCDLF Telemundo / Redes sociales

¿Por qué se dice que el equipo de Curvy Zelma considera demandar a Jailyne Ojeda?

De acuerdo con lo expresado por Nahomi Mejía, amiga de Curvy, ya existe asesoría legal para analizar una posible demanda por daño moral, derivada de las declaraciones emitidas por Jailyne Ojeda dentro del reality.

“Difamar a una persona es un delito y más en Estados Unidos, entonces saliendo Curvy obviamente ya tenemos como una capacitación de personas en ese tema… vamos a ver qué podemos proceder” Nahomi Mejía

Mejía explicó que el argumento principal sería el impacto que estas acusaciones podrían tener en la imagen pública y profesional de la conductora:

“Daño moral, porque Curvy esa imagen finalmente no le conviene que ella le estén diciendo una cosa así cuando en el cuadro no hay un acoso de nada y no hay nada que lo certifique”. Nahomi Mejía

Asimismo, puntualizó que, según la información que ha revisado con abogados, este tipo de acciones legales pueden proceder cuando hay afectaciones directas en el ámbito laboral:

“Cuando tú demandas por daño moral es porque te ves afectado en cuestión de tu imagen o se te cae alguna campaña o algún trabajo por alguna acusación”. Nahomi Mejía

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¿Existe riesgo para la imagen profesional de Curvy Zelma?

Uno de los puntos que más enfatizó Nahomi Mejía es la posible afectación en la carrera de Curvy Zelma, quien, según indicó, mantiene colaboraciones comerciales vigentes.

“Curvy sí es imagen de varias marcas, entonces no nos conviene que una señorita como Jailyn venga y difame” Nahomi Mejía

Aunque hasta el momento no se ha reportado la cancelación de contratos o campañas, Mejía reconoció que el riesgo existe si la situación continúa escalando:

“No, todavía no, pero no dudo que si siguen dándole como juego a eso sí pueda manifestarse algo que no queremos”. Nahomi Mejía

También indicó que ha mantenido comunicación con el entorno cercano de la conductora:

“He estado hablando con su mánager, con sus familiares y le digo que eso no se puede pasar por alto porque la muchacha sigue y sigue y sigue”. Nahomi Mejía

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Curvy Zelma reaparece con imagen distinta y divide opiniones en redes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Nahomi Mejía, amiga de Curvy, y por qué no entró a La casa de los famosos?

Nahomi Mejía es una figura conocida dentro del entretenimiento y los realities. Se ha desempeñado como maquillista profesional, diseñadora de imagen y modelo, además de haber participado en distintos programas de televisión. También ha sido reconocida como exreina de belleza trans y ha trabajado detrás de cámaras en producciones como MasterChef y La academia.

Su nombre cobró relevancia recientemente tras darse a conocer que formaría parte de la sexta temporada de La casa de los famosos, incluso con material promocional ya grabado. Sin embargo, su participación fue cancelada de último momento, lo que generó versiones sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, la salida habría sido inesperada y ocurrió pese a que la producción ya había aprobado su ingreso. El propio comunicador señaló que existía una teoría sobre una posible intervención de Lupita Jones, quien presuntamente habría condicionado su permanencia en el reality.

“La teoría que yo conté es que Nahomi fue bajada porque al parecer Lupita Jones dijo que si Nahomi entraba, ella se bajaba, porque no quería estar cerca de una mujer trans” Gabo Cuevas

Por su parte, Nahomi Mejía reconoció que no tiene certeza sobre el motivo oficial de su exclusión y explicó que en este tipo de formatos las decisiones pueden cambiar sin previo aviso:

“No sé a ciencia cierta por qué se quitó mi perfil… yo sí quería estar en esta temporada, pero no sé qué pasó”. Nahomi Mejía

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