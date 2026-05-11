¿Cynthia Klitbo es adicta a los hombres? La actriz revela si está “mal atendida” ¿tiene varias parejas? VIDEO

Cynthia Klitbo, considerada una de las actrices más reconocidas de la pantalla chica, causó revuelo al hablar sobre la nueva dieta que lleva en su vida diaria y el “gusto” que no ha podido dejar al estar ligado a su vida sentimental.

Cynthia Klitbo no ha podido dejar su gusto por los hombres pese a ser diagnosticada con enfermedad de por vida. / Foto: Redes sociales

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¿Cuál es la enfermedad con la que fue diagnosticada Cynthia Klitbo?

Meses atrás, la “villana de telenovelas” se sinceró sobre el problema de salud que enfrenta y la llevó a estar en depresión; sin embargo, hoy parece tener una nueva perspectiva ante los cambios que ha notado en su cuerpo.

De acuerdo con Klitbo, después de someterse a una serie de estudios, fue diagnosticada con Hashimoto, una condición autoinmune que afecta la tiroides y el estómago, por lo que tuvo que reacomodar sus hábitos personales y emocionales.

“Me ha costado mucho; al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan. Adiós al sushi, adiós a los germinados, adiós a las harinas No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas.” Cinthya Klitbo

Cynthia Klitbo vive con una enfermedad que la llevó a dejar varios alimentros. / Foto: Redes sociales

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¿Qué gustos sacrificó Cynthia Klitbo tras ser diagnosticada con Hashimoto?

Al hablar sobre su diagnóstico, también explicó que su dieta fue completamente transformada, pues se eliminó la soya, los germinados, las harinas y los azúcares; además, en su nueva rutina también se incluyó el ejercicio diario.

En un principio, el cambio repentino fue complicado, pero con el paso de las semanas el proceso fue más fácil y comenzó a notar varios cambios positivos en su cuerpo. Principalmente, resaltó que se ve más esbelta y luce una piel sana.

Desde entonces, la actriz dejó claro el detalle íntimo que no podría dejar pese a su nuevo estilo de vida. Entre risas, Klitbo bromeó y señaló que “la niña tiene que comer”, pero aseguró que eso no significaba que iba a sacrificar su disciplina y el trabajo constante en su alimentación.

Cynthia Klitbo dejó varios alimentos, pero no renuncia a su gusto por los hombres. / Facebook: Cynthia Klitbo oficial

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¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre su vida privada?

En un nuevo encuentro con la prensa, Cynthia Klitbo habló nuevamente sobre su nueva dieta y los alimentos que ha dejado de consumir. Al ser cuestionada sobre la bebida, la actriz aseguró que todo se puede, menos el acto.

“Todo menos el se..., manito. De ahí en fuera todo se puede dejar, pero la niña come todavía. ¿Me ves cara de mal atendida? No.” Cynthia Klitbo

Ante su confesión, se intentó buscar nueva información sobre su vida sentimental, pero la actriz se mantuvo reservada al respecto y hasta bromeó con tener más de una pareja, lo que generó intriga y risas entre los presentes.

“No sabes si es uno o varios. No sabes. Tengo mi colección, manito, el del lunes, el del martes. ¿Para qué me voy a privar del señor, del chavo, del deportista, el intelectual? Siempre me han gustado todos los hombres. Yo sigo disfrutando del se... opuesto, me encantan”, dijo sin titubear.

Cynthia Klitbo no planea dejar de disfrutar de su gusto por el sexo opuesto. / Instagram

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Así lo dijo Cynthia Klitbo: