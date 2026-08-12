Muere cantante tras el sismo de 7.4 en Colombia; su cuerpo fue encontrado “entre los escombros”: FOTO

Las secuelas del terremoto de 7.4 en Colombia, ocurrido el pasado lunes 10 de agosto, continúan. Durante las labores de búsqueda y rescate de los servicios de emergencia, se han encontrado personas con vida y víctimas mortales.

Entre los decesos por la tragedia se encuentra el músico conocido como ‘Maestro Motato’. A través de redes sociales, se informó que habría quedado bajo los escombros. Te contamos qué fue lo que pasó.

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¿Cómo fue el sismo en Colombia? / Imagen generada con IA

¿Cuál es la cifra de muertos por el terremoto de 7.4 en Colombia hasta HOY 12 de agosto?

De acuerdo con reportes oficiales, el epicentro del sismo de 7.4 en Colombia tuvo lugar en el municipio de San José del Palmar. Zonas como Cali, Medellín y Bogotá resultaron afectadas. También se sintió el impacto en otros países como Ecuador y Panamá.

Se han registrado más de 40 réplicas hasta el momento. El último informe data de hace algunas horas. El Servicio Meteorológico del país informó que se registró un nuevo temblor durante la madrugada de este 12 de agosto. El epicentro se dio en el municipio de Los Santos y fue de 3.3.

Hasta este momento, la cifra de muertos ha ascendido a 254. En tanto que hay más de 4 mil heridos y centenares de personas desaparecidas. Se estima que, con el paso de los días, estos números aumenten.

El gobierno ha declarado “estado de emergencia” y los habitantes de algunas localidades ya han sido evacuados. Y es que se informó que más de mil 500 edificios quedaron afectados.

En redes sociales, se han viralizado videos que registran el sismo y las labores de búsqueda. La gente ha pedido apoyo para sus compatriotas, invitando a los internautas a donar en páginas de recaudación y/o compartir boletines de los desaparecidos.

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Muertos por el sismo en Colombia / Imagen generada con IA

Confirman muerte al músico ‘Maestro Motato’ tras terremoto de 7.4 en Colombia

En una publicación en Instagram, el cantante Manuel José informó que su gran amigo, el músico ‘Maestro Motato’, fue una de las víctimas mortales del sismo en Colombia. Sin dar muchos detalles, mencionó que había quedado atrapado entre los escombros.

“Entre los escombros de su apartamento, quedaron la vida y los sueños de mi gran amigo, músico virtuoso, gran maestro y formador de músicos, de excepcionales cualidades”. Manuel José

Recordó un poco de su carrera artística, así como también habló sobre lo mucho que lo ayudó desde su debut musical.

“Luto en el arte y la cultura risaraldense y caldense, hijo de Riosucio, pero adoptivo de Pereira. Me acompañó desde mi primer concierto en Cali cuando tenía yo 19 años y luego en muchos más con la sinfónica de Pereira, donde era músico titular. El Señor le conceda el eterno descanso a mi buen Motato”, indicó.

En los comentarios del post, internautas lamentaron el trágico hecho y se solidarizaron con los allegados de ‘Motato’ en su luto.

¿Quién fue el ‘Maestro Motato’, músico que murió durante el terremoto de 7.4 en Colombia?

El ‘Maestro Motato’ fue un músico colombiano. Era considerado como una de las celebridades más queridas de ese país. Se le recuerda mayormente por su tiempo como trompetista en la Banda Musical Marcial del Colegio Deogracias Cardona.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, su departamento en Cali colapsó durante el sismo en Colombia. Quedó atrapado entre los escombros. Se desconocen más detalles de cómo lo encontraron o cuándo serán los servicios funerarios.

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